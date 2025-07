Harry Styles veut vous donner des orgasmes

La star joue de son image de crooner pour commercialiser des sextoys.

Le sex appeal de Harry Styles ne sert pas qu'à vendre des albums et des places de concert. Il permet aussi de commercialiser des sextoys. C'est le nouveau dada du chanteur. Pas étonnant quand on sait que son tube Watermelon Sugar parle d'orgasme féminin.

Le vibromasseur est en vente sur le site de Harry Styles, Pleasing, lancé en 2021, au milieu de produits unisexes comme des vêtements, du vernis à ongles, des parfums et d'autres accessoires. Vendu 70 dollars (58 francs), il promet «une stimulation intérieure et extérieure», le minimum syndical d'un dildo, mais c'est effectivement toujours mieux de le préciser.

«Mes draps sont en feu» peut-on lire dans les commentaires sur le compte Instagram de Pleasing.

En complément, on peut acheter le lubrifiant pour 22 francs et comme Harry Styles n'a pas de vagin (pas qu'on sache du moins) il a créé le bidule en collaboration avec Zoë Ligon, éducatrice sexuelle et autrice.

Alors il ressemble à quoi ce vibromasseur?

Il est joli, car très simple, mais son look rappelle le joystick d'une voiture manuelle ou d'une Playstation 3 ou encore le micro de Singstar, le jeu karaoké.

C'est pour chanter sous la douche?

La vidéo promotionnelle est aussi rétro que le design du sextoy. On y voit un téléphone à cadran rotatif et une mystérieuse main le décrocher. Puis d'autres téléphones d'un autre temps se mettent à sonner. Des femmes et des hommes décrochent dans un mouvement sensuel, certaines en se pinçant les lèvres. Cet univers inspiré des années 1960, on le retrouve dans les looks de Harry Styles, lui qui porte régulièrement des Adidas Gazelle avec des pantalons pattes d'éléphant. On espère néanmoins que la technologie du vibromasseur appartient bel et bien à 2025.

Say that again. Pleasing.com 251 Elizabeth Street N.Y.C. 25th-27th of July 11am EST

Les yeux les plus aguerris disent même reconnaitre la main de Harry Styles comme étant la dernière à décrocher le téléphone. Une douce provocation qui rend les fans hystériques sur Instagram.

«JE CONNAIS CETTE MAIN» Pas besoin de crier.

«J'ai vu ta main Harry»

Le vibromasseur sera en vente aujourd'hui à New York lors d'un pop-up qui se tiendra jusqu'à dimanche. On ignore encore si Harry Styles sera présent.

