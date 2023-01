Cette star a surpris les clients d'un Dunkin' Donuts

Sur les réseaux sociaux, on s'étonne de voir la star sourire autant. Certains fans ont commenté le fait que Ben Affleck semblait «vivre son rêve». «Personne n'a jamais vu Ben Affleck sourire aussi fort à Hollywood», a tweeté Fletcher Peters, journaliste spécialiste du divertissement au Daily Beast. «L'homme doit quitter son emploi et commencer à travailler chez Dunkin'.»

D'ailleurs en 2020, la star de Gone Girl était devenue un mème après avoir été photographiée rattrapant de justesse plusieurs cafés et une boîte de donuts de la marque devant son domicile.

Il était «incroyablement drôle et vif d'esprit», a déclaré une cliente à la chaîne NBC10 Boston après que l'acteur a pris sa commande. Elle a déclaré qu'elle avait signé un formulaire de consentement pour qu'une équipe vidéo filme l'échange en vue d'une publicité qui, selon le New York Post , sera diffusée lors du Super Bowl le 12 février.

Martin Luther King avait un rêve, Ben Affleck aussi: celui de travailler pour Dunkin' Donuts. Cette semaine, l'acteur s'est mis dans la peau d'un employé de la chaîne américaine et a surpris les clients d'une enseigne dans le Massachusetts en leur servant du café et des beignets au drive.

23 photos que Monk ne pourrait pas supporter

Le célèbre détective Monk serait bien mal à l'aise s'il regardait ces 23 photos imparfaites.

Perfectionnistes et maniaques n'allez pas plus loin dans cet article si vous ne voulez pas être pris d'une crise d'urticaire. Car là où tout devrait être en ordre et régulier, on dirait que quelqu'un veut nous faire du mal.