People

«Renaissance»: tout savoir sur le docu-film de Beyoncé

Tout comme Taylor Swift, la chanteuse Beyoncé a également sorti le film de sa tournée. Au menu, des hits, une prestation digne d'une diva et un aperçu sur une Beyoncé comme on ne l'avait jamais vue.

Plus de «Divertissement»

Le film, qui fait l'objet de quelques représentations exceptionnelles dans les salles françaises ce vendredi, a presque fait rougir celui de sa concurrente (et amie), The Eras Tour, de Taylor Swift. En effet, selon BFM TV, les projections prévues au Grand Rex pour ce vendredi et samedi soir sont complètes depuis déjà des semaines.

Ce que l'on sait

Selon les médias présents à l'avant-première officielle à Los Angeles la semaine passée, Renaissance: a Film by Beyoncé propose une rétrospective de sa tournée mondiale composée de 56 dates entre les États-Unis et l'Europe. Tournée qu'elle vient à peine de terminer d'ailleurs.

La tournée de Queen B a amassé pas moins de 580 millions de dollars, s'imposant donc comme la tournée menée par une artiste féminine la plus lucrative de l'histoire. Outre l'aspect financier, ce docu-film nous ouvre la porte sur la vie privée de l'artiste ô combien intrigante.

Selon The Hollywood Reporter, les fans sont invités à suivre la diva pendant ses vacances en famille sur la Côte d'Azur ou encore ses retrouvailles avec les Destiny's Child, groupe mythique des années 90, dont elle faisait partie avec Kelly Rowland et Michelle Williams.

On en apprend également davantage sur les raisons de la présence de sa fille, Blue Ivy, sur scène. Si la jeune fille n'était censée apparaître qu'une seule fois, les critiques engendrées par sa prestation l'ont poussée à clouer le bec à ses détracteurs. Ainsi, Blue a choisi de remonter sur scène afin de prouver, peut-être, qu'elle est à la hauteur de sa mère.

Revoir la bande-annonce: Vidéo: youtube

(sia)