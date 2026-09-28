Des stars, des larmes et une ceinture «SEX»: les VMAs ont livré leur lot de moments gênants. getty/watson

Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026

Les MTV Video Music Awards ont été à nouveau gratinés cette année. Entre la révélation du nouveau clip très attendu de Taylor Swift, Madonna en roue libre et quelques moments de solitude, voici le meilleur et le pire de la cérémonie, ce dimanche soir.

Plus de «Divertissement»

L'histoire de la culture pop est jalonnée de grands moments de gloire et de gêne, et les MTV VMAs sont toujours une occasion particulière de le prouver - des insultes proférées en plein direct ou sur le tapis rouge, aux accumulations indécentes de trophées.

Un clip très attendu

A commencer par Taylor Swift, qui règne en maître sur les VMAs presque chaque année et s'est glissée cette fois-ci dans le rôle de directrice artistique. La superstar a dévoilé son nouveau clip, «Patient Zero», avec un casting de haut-vol comprenant Dakota Johnson et Colin Farrell.

On vous laisse savourer ce petit chef-d'oeuvre:

Vidéo: watson

Une chose est sûre: Charli XCX, elle, n'avait pas l'air particulièrement ravie d'être présente pour cette grande avant-première. Les deux ex-copines sont réputées pour être en froid.

Le football joue les prolongations

Mais la première star de la soirée n'était pas tant la reine de la pop que les Ravens de Baltimore, grands vainqueurs des Cowboys de Dallas, ce dimanche. En effet, la retransmission de la cérémonie a démarré avec une vingtaine de minutes de décalage, à cause du match qui s’éternisait.

Madonna ouvre les toilettes du dancefloor

Pour sa première prestation live aux VMAs depuis 23 ans, Madonna a convié Sabrina Carpenter et Charli XCX pour assurer le show à ses côtés.

Au programme: les incontournables chorégraphies suggestives, des lasers qui jaillissent de son entrejambe et un décor de cabines de toilettes. Pour le bon goût, on repassera, mais le spectacle était au moins au rendez-vous.

Snoop Dogg et l'humour potache

«Madonna a tout déchiré, c'est une véritable icône», a notamment lancé l'animateur de la soirée, sous les acclamations tiédasses de l'assistance, avant d'ajouter avec humour:

«Une chose est sûre, elle n'est plus vierge» Snoop Dogg

Autant dire que c'est tombé à plat, à l'instar de quasiment toutes les blagues du maître de cérémonie. Selon Page Six, Snoop, je cite «animateur compétent mais ennuyeux», n'a suscité que quelques rires avec son histoire sur les testicules.

Madonna en remet une couche

L'histoire ne dit pas si c'est l'étrange speech d'ouverture de Snoop Dogg qui l'a perturbée, mais Madonna semblait particulièrement perdue au cours de la remise de prix. Sur scène pour ses récompenses, elle a notamment remercié ses doigts (?), puis oublié la catégorie qu’elle venait de remporter lors du prix Best Dance.

«Avant toute chose, je tiens à remercier mes doigts, car je peux toujours compter sur eux» Madonna

Des couacs et de grands moments vestimentaires

Des gants de Raye qui refusent de coopérer en se coinçant sur scène en passant par la ceinture «SEX» de Sombr, en passant par la somptueuse tenue de Taylor Swift ou celles très audacieuses de Paris Hilton ou de Lisa, la soirée a été marquée par quelques grands - et petits - moments de mode.

La chanteuse a fait sensation dans une tenue Tamara Ralph. Keystone

Sombr et sa ceinture SEX. Keystone

Paris Hilton en minirobe argentée futuriste The Blonds, pour sa, issue de la collection prêt-à-porter automne 2025. Keystone

Lisa n’était pas venue se fondre dans le décor avec sa tenue The Attico. The Cut classe sa silhouette parmi les réussites de la soirée. Keystone

Et pour en savoir plus sur les résultats... Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire

Vidéo: watson