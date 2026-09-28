Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
L'histoire de la culture pop est jalonnée de grands moments de gloire et de gêne, et les MTV VMAs sont toujours une occasion particulière de le prouver - des insultes proférées en plein direct ou sur le tapis rouge, aux accumulations indécentes de trophées.
Un clip très attendu
A commencer par Taylor Swift, qui règne en maître sur les VMAs presque chaque année et s'est glissée cette fois-ci dans le rôle de directrice artistique. La superstar a dévoilé son nouveau clip, «Patient Zero», avec un casting de haut-vol comprenant Dakota Johnson et Colin Farrell.
On vous laisse savourer ce petit chef-d'oeuvre:
Une chose est sûre: Charli XCX, elle, n'avait pas l'air particulièrement ravie d'être présente pour cette grande avant-première. Les deux ex-copines sont réputées pour être en froid.
charlie xcx’s face while taylor swift was presenting at the vmas…. 😭😭 pic.twitter.com/pFie7DpKvH— lex (@petaltrin) September 28, 2026
Le football joue les prolongations
Mais la première star de la soirée n'était pas tant la reine de la pop que les Ravens de Baltimore, grands vainqueurs des Cowboys de Dallas, ce dimanche. En effet, la retransmission de la cérémonie a démarré avec une vingtaine de minutes de décalage, à cause du match qui s’éternisait.
The 2026 #VMAs telecast is delayed due to an ongoing football game. pic.twitter.com/FFMKVVrzVp— Pop Base (@PopBase) September 27, 2026
Madonna ouvre les toilettes du dancefloor
Pour sa première prestation live aux VMAs depuis 23 ans, Madonna a convié Sabrina Carpenter et Charli XCX pour assurer le show à ses côtés.
Madonna en los #VMA2026 recordándonos que la vara la puso ella. 💋— No eres tú, soy Gio. (@giov_) September 28, 2026
A su edad, con 40 años de carrera y sin absolutamente nada que demostrar… podría quedarse en casa. Pero no. Viene, sirve, rompe y nos pone a bailar.
Reina. La primera. La única. pic.twitter.com/jt11k7ATi6
Au programme: les incontournables chorégraphies suggestives, des lasers qui jaillissent de son entrejambe et un décor de cabines de toilettes. Pour le bon goût, on repassera, mais le spectacle était au moins au rendez-vous.
Snoop Dogg et l'humour potache
«Madonna a tout déchiré, c'est une véritable icône», a notamment lancé l'animateur de la soirée, sous les acclamations tiédasses de l'assistance, avant d'ajouter avec humour:
You heard it here first, it's @SnoopDogg's city and its gonna be the BIGGEST party the #VMAs have ever seen 🙂↕️ pic.twitter.com/uBB29VrhIh— MTV (@MTV) September 28, 2026
Autant dire que c'est tombé à plat, à l'instar de quasiment toutes les blagues du maître de cérémonie. Selon Page Six, Snoop, je cite «animateur compétent mais ennuyeux», n'a suscité que quelques rires avec son histoire sur les testicules.
Madonna en remet une couche
L'histoire ne dit pas si c'est l'étrange speech d'ouverture de Snoop Dogg qui l'a perturbée, mais Madonna semblait particulièrement perdue au cours de la remise de prix. Sur scène pour ses récompenses, elle a notamment remercié ses doigts (?), puis oublié la catégorie qu’elle venait de remporter lors du prix Best Dance.
not Madonna giving the best speech EVER😭#VMAs pic.twitter.com/t6KgibHBXS— MIRIANA🪩 (@mysinsmysavior) September 28, 2026
Des couacs et de grands moments vestimentaires
Des gants de Raye qui refusent de coopérer en se coinçant sur scène en passant par la ceinture «SEX» de Sombr, en passant par la somptueuse tenue de Taylor Swift ou celles très audacieuses de Paris Hilton ou de Lisa, la soirée a été marquée par quelques grands - et petits - moments de mode.