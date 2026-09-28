Taylor Swift a décroché trois récompenses dimanche lors des MTV Video Music Awards. Keystone

Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire

La chanteuse est devenue dimanche l'artiste la plus récompensée aux MTV Video Music Awards, obtenant trois nouvelles statuettes. Madonna et le groupe Nirvana ont également été récompensés.

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Taylor Swift est devenue dimanche l'artiste la plus récompensée aux MTV Video Music Awards, lors d'une cérémonie où la superstar a rendu hommage à Dolly Parton. Agée de 36 ans, la chanteuse était à égalité avec Beyoncé avec 30 statuettes. Mais l'interprète de The Fate of Ophelia en a remporté trois de plus dimanche, dont les tout premiers «Artist Director Honors» pour son travail de réalisation et de narration visuelle.

Taylor Swift a également remporté le prix de la «Vidéo de l'année», qu'elle a dédié à la légende de la musique country Dolly Parton, récemment décédée. «Dans chacune des chansons qu'elle a écrites, sa narration était d'une telle intensité», a-t-elle déclaré, ajoutant que Dolly Parton avait «géré sa célébrité avec tant de grâce, d'amour et de gratitude».

La star en a profité pour dévoiler le clip de son nouveau single, Patient Zero, dans lequel apparaissent les acteurs Colin Farrell et Dakota Johnson.

Nirvana à l'honneur

Taylor Swift, qui connaît une année faste marquée par son somptueux mariage avec Travis Kelce, s'est toutefois inclinée dans plusieurs catégories reines, notamment celle d'Artiste de l'année, décrochée par Madonna. Au moment de recevoir le prix de la «Meilleure collaboration», Madonna et Sabrina Carpenter ont plaisanté sur la manière dont la star de 68 ans avait contacté la seconde par message privé sur les réseaux sociaux pour la convaincre d'entrer en studio.

Nirvana a reçu le prix honorifique «Video Vanguard Award» pour l'ensemble de son oeuvre, devenant le premier groupe à décrocher cette distinction depuis plus de 20 ans. Le leader du groupe de grunge, Kurt Cobain, s'est suicidé en 1994, après avoir rencontré un succès planétaire avec les albums Nevermind et In Utero.

L'artiste thaïlandaise Lisa, ancienne membre du groupe Blackpink, a remporté le prix de la meilleure chanson pop pour Dream, en duo avec Kentaro Sakaguchi. Le rappeur Snoop Dogg animait la cérémonie, diffusée sur CBS et MTV. (jzs/ats/afp)