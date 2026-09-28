dégagé
DE | FR
burger
Divertissement
People

MTV Video Music Awards: Taylor Swift rentre dans l'histoire

Taylor Swift est devenue dimanche l&#039;artiste la plus récompensée aux MTV Video Music Awards à Los Angeles.
Taylor Swift a décroché trois récompenses dimanche lors des MTV Video Music Awards.Keystone

Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire

La chanteuse est devenue dimanche l'artiste la plus récompensée aux MTV Video Music Awards, obtenant trois nouvelles statuettes. Madonna et le groupe Nirvana ont également été récompensés.
28.09.2026, 07:0728.09.2026, 07:07

Taylor Swift est devenue dimanche l'artiste la plus récompensée aux MTV Video Music Awards, lors d'une cérémonie où la superstar a rendu hommage à Dolly Parton. Agée de 36 ans, la chanteuse était à égalité avec Beyoncé avec 30 statuettes. Mais l'interprète de The Fate of Ophelia en a remporté trois de plus dimanche, dont les tout premiers «Artist Director Honors» pour son travail de réalisation et de narration visuelle.

Taylor Swift a également remporté le prix de la «Vidéo de l'année», qu'elle a dédié à la légende de la musique country Dolly Parton, récemment décédée. «Dans chacune des chansons qu'elle a écrites, sa narration était d'une telle intensité», a-t-elle déclaré, ajoutant que Dolly Parton avait «géré sa célébrité avec tant de grâce, d'amour et de gratitude».

«Menaces» et «intimidations» autour des millions de Dolly Parton
«Menaces» et «intimidations» autour des millions de Dolly Parton

La star en a profité pour dévoiler le clip de son nouveau single, Patient Zero, dans lequel apparaissent les acteurs Colin Farrell et Dakota Johnson.

Nirvana à l'honneur

Taylor Swift, qui connaît une année faste marquée par son somptueux mariage avec Travis Kelce, s'est toutefois inclinée dans plusieurs catégories reines, notamment celle d'Artiste de l'année, décrochée par Madonna. Au moment de recevoir le prix de la «Meilleure collaboration», Madonna et Sabrina Carpenter ont plaisanté sur la manière dont la star de 68 ans avait contacté la seconde par message privé sur les réseaux sociaux pour la convaincre d'entrer en studio.

Vidéo: YouTube/Madonna

Nirvana a reçu le prix honorifique «Video Vanguard Award» pour l'ensemble de son oeuvre, devenant le premier groupe à décrocher cette distinction depuis plus de 20 ans. Le leader du groupe de grunge, Kurt Cobain, s'est suicidé en 1994, après avoir rencontré un succès planétaire avec les albums Nevermind et In Utero.

L'artiste thaïlandaise Lisa, ancienne membre du groupe Blackpink, a remporté le prix de la meilleure chanson pop pour Dream, en duo avec Kentaro Sakaguchi. Le rappeur Snoop Dogg animait la cérémonie, diffusée sur CBS et MTV. (jzs/ats/afp)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
de Marine Brunner, Fred Valet
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
1
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
1
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
1
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Sydney Sweeney remet ça
3
Sydney Sweeney remet ça
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
1
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Thèmes
Taylor Swift piège les Swifties dans un sketch génial aux Emmys
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
Beaucoup de pression, le regard impitoyable d'un jury et quelques minutes à peine pour faire ses preuves: à Lausanne, au coeur de l'Ecole hôtelière, quatre baristas expérimentés ont dû faire démonstration de leurs talents ce mardi. Parmi eux, Francesca Künzle nous raconte un métier qui ne consiste pas seulement à appuyer sur un bouton.
Le geste est sûr, le regard imperturbable, quelques tremblements à peine perceptible. Derrière le comptoir, un barista s’applique sous le regard de deux juges qui inspectent chaque manoeuvre avec le sérieux d’une brigade scientifique.
L’article