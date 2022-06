Des stars réagissent au verdict du procès Depp-Heard

People

Mercredi 1er juin, après treize heures de délibération, le jury a rendu son verdict dans l'affaire de diffamation qui oppose les deux ex-époux. Il n'a pas manqué de faire réagir la planète people.

Après un procès ultra médiatique, le verdict a été rendu mercredi 1er juin dans l'affaire de diffamation qui opposait les deux ex-amants Amber Heard et Johnny Depp. L'actrice est condamnée à verser à son ex-mari quinze millions de dollars, tandis que lui devra verser à son ex-épouse deux millions de dollars. L’actrice a d'ores et déjà annoncé vouloir faire appel de ce jugement.

Amber Heard a été la première à réagir sur les réseaux sociaux après le verdict. «La déception que je ressens aujourd'hui est au-delà des mots [...]. Je suis triste d'avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d'avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine - celui de parler librement et ouvertement.»

Après cinq commentaires sous sa publication Instagram, l'actrice a semble-t-il restreint la possibilité aux utilisateurs de donner leur avis. Son post avait, jeudi en fin de matinée, récolté quelque 270 000 likes.

Johnny Depp a lui aussi partagé son sentiment quelques minutes plus tard sur ses propres comptes. «Je suis submergé par l'effusion d'amour, le soutien colossal et la gentillesse du monde entier. J'espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d'autres personnes, hommes ou femmes, qui se sont retrouvées dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n'abandonnent jamais [...]. La vérité ne périt jamais.»

Une publication qui a récolté plus de quinze millions de likes. Des célébrités ont aussi commenté son post, à l'instar du musicien Ryan Adams, qui a publié des emojis «❤️🙌🔥». Idem pour Naomi Campbell qui a publié une succession de cœurs. L'actrice de la série Pretty little liars Ashley Benson a commenté la publication de Johnny Depp et a aussi posté une photo de l'acteur sur Instagram accompagné d'un «YESSSSS 🖤🖤🖤🖤🖤🖤».

Selon Page Six, Sharon Osbourne est apparue plus choquée par le verdict dans l'émission TalkTV de Piers Morgan. «Wow, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je voulais que Johnny gagne mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y arrive.»

Son collègue de Pirates des Caraïbes Greg Ellis, qui jouait Theodore Groves, un officier de la marine royale britannique, a aussi soutenu Johnny Depp sur Twitter, déclarant que «justice avait été rendue».

L'actrice Amy Schumer, elle, a réagi en postant une citation de la journaliste féministe Gloria Steinem sur Instagram: «Toute femme qui choisit de se comporter comme un être humain à part entière devrait être avertie que les armées du statu quo la traiteront comme une sale blague... Elle aura besoin de sa fraternité. Elle aura besoin de sa sororité». Un post liké par la mannequin Emily Ratajkowski.

