Shawn Mendes aime se ressourcer en nature et en caleçon. Sacré Shawn! image: instagram, capture.

Voilà comment Shawn Mendes se ressource

Le chanteur canadien a à nouveau prouvé qu'il ne craint pas les éléments...pour le plus grand bonheur de ses fans.

Stiches incoming! Shawn Mendes n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs, la preuve. L'artiste a posté sur son compte Instagram une vidéo de lui en train de profiter de la neige, nous signale 20 minutes ce mardi. Rien de spécial jusqu'ici, nous direz-vous, il s'agit juste d'un jeune de 25 ans qui profite de la neige en compagnie de ses amis. Sauf que l'interprète de What the hell are we dying for est littéralement...en boxers. En caleçon. En sous-vêtement, quoi.

On le voit en effet sortir d'une villa, son smartphone vissé au bout du bras, et courir dans la neige sans chaussures et à demi nu, non sans frissonner. Chutant dans un tas de neige, on l'entend s'exclamer:

«This is cold, bro» Nan, sans blague.

Il enfourche ensuite une luge rouge, et entame une descente digne du plat pays. En légende, le natif de Pickering (est de Toronto) écrit sobrement:

«Vous pouvez sortir le garçon du Canada» Shawn, un vacancier qui respecte les traditions de son pays.

Les images 👇 Vidéo: instagram

«C'est froid!» Vidéo: instagram

Même hors de ses frontières, Shawn continue à faire des choses très... canadiennes, sourient de nombreux internautes en commentaires. Ceux-ci ne se sont pas gênés pour taquiner leur idole:

«Mon frère essaie d'être Elsa de Frozen😭»

«Activité typique du Canadien moyen»

«Cela m'a donné des engelures»

«Va mettre des habits garçon, tu vas attraper une pneumonie»

«Shawn: "C'est froid, bro" hum mon gars, tu t'attendais à quoi? 😭»

«Le Floridien en moi est horrifié par ces images 🤣🤣🤣»

Le chanteur avait déjà démontré son goût pour le froid, puisqu'en décembre 2022, il avait posté une vidéo dans laquelle il se baigne dans une rivière glacée, rappelle 20 minutes.

Comme on est sympa, voici la vidéo 👇 Vidéo: instagram

Le froid, quelle meilleure thérapie pour celui qui expliquait sur Instagram voici quelques jours «travailler sur lui pour accepter les coups durs de la vie».

(jod)

