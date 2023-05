La barefoot boy summer, la tendance pieds nus des stars de Los Angeles

dr

La dernière tendance des mecs de L.A. est assez immonde

On l'appelle la Barefoot Boy Summer. A Los Angeles, les stars se promènent sans chaussures sur le bitume.

Pour être un homme alpha cool et trendy en ce moment à Los Angeles, il faut se promener pieds nus sur l'asphalte. La semaine dernière, l'acteur Jacob Elordi a été photographié sortant d'un café sans chaussures, bravant le goudron dur, sale et chaud.

Quelques jours plus tôt, le musicien Mike Sabath, aka l'un des membres de la «Smoothie Squad» de Shawn Mendes dont la photo a été virale sur les réseaux sociaux, a également opté pour ce look en difficile adéquation avec le milieu urbain. Parce que le bitume, c'est pas la plage, ça fait mal aux pieds.

Côté défilés, la marque italienne Etro a fait marcher ses mannequins pieds nus pour la collection printemps-été 2023. Une star, un mec pseudo-connu et un défilé de mode... il n'en fallait pas plus à The Cut, le magazine mode du New York Magazine pour nommer cette tendance: «Barefoot-Boy Summer» en référence à la Hot Girl Summer, tendance pop-féministe de 2019.

🎵Pourquoi vous faites çaaaa🎵

twitter

Pourquoi ils sont tous pieds nus?

Parce que c'est l'ambiance bohème-chic du moment, parce qu'on ne peut décemment pas aller se prendre un iced coffee au lait d'avoine au soft opening de ce barista avec, aux pieds, de grosses baskets Balenciaga Triple S... Ce serait la honte! Plus personne ne porte ces croûtes depuis août 2022. Selon The Cut, c'est également le résultat «d'un cycle de hype ridicule auquel le marché des chaussures pour hommes a été pris en otage (celui dans lequel, chaque semaine, "une nouvelle version" d'une vieille basket préférée est mise sur le marché et pourtant, inévitablement, indisponible pour le grand public).»

dr/watson

dr/watson

Etre pieds nus, c'est également pousser à l'extrême le... attention, nouveau mot... «gorpcore», la mode inspirée du plein air et dont le terme a été popularisé en 2022. L'adepte du gorpcore, c'est celui qui fait semblant d'avoir fait de la grimpe à Yellowstone ou Yosemite aux Etats-Unis. C'est une dégaine de hipster des grands espaces. L'adepte de cette tendance porte une polaire Patagonia, une veste North Face et forcément, il est pieds nus (mais il n'a jamais rien escaladé à part peut-être le muret devant chez lui quand il était petit).

Si être pieds nus dans une réserve naturelle, c'est poétique (et encore, il faut faire attention aux serpents et aux scorpions), laisser ses panards à l'air libre dans un biotope urbain, c'est une tout autre histoire. Il faut faire attention aux déchets et aux excréments... Et puis, essayez de marcher toute une journée à Genève ou Lausanne sans chaussures, vous serez forcé de laver vos pieds à la Javel le soir venu. Côté hygiène, c'est vraiment limite.

