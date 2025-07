Jonathan Bailey et Scarlett Johansson dans Jurassic World: Renaissance. Image: universal studios

Le nouveau «Jurassic World» divise les fans

Jurassic World: Renaissance est sorti en salles la semaine dernière. La majorité des fans sont enchantés, mais d'autres sont très remontés.

Warning! Cet article contient des spoilers.

Jurassic World: Renaissance est sorti en salles le 2 juillet en Amérique du Nord et en Europe. En cinq jours (du mercredi au dimanche), le film a rapporté plus de 147 millions de dollars américains (117 millions de francs suisses) aux États-Unis et au Canada. Dans le reste du monde, les recettes s'élèvent à 171 millions de dollars (136 millions de francs suisses) sur la même période.

Les résultats sont nettement meilleurs que prévu: Universal Studios avait tablé sur des recettes de 100 à 120 millions de dollars (80 à 95 millions de francs suisses) en Amérique du Nord et un peu plus du double à l'étranger.

Scarlett Johansson et Jonathan Bailey ont donc déjà catapulté cette suite dans le top 10 des films les plus rentables. Et ce, même si une certaine lassitude s'est installée chez les fans.

Cependant, avec ce nouveau film, les fans établissent des comparaisons entre le dernier opus de Jurassic Park et ses prédécesseurs. Beaucoup évoquent des sentiments de nostalgie et affirment que cette suite, contrairement à la série avec Chris Pratt dans le rôle principal, a restauré leur foi en la franchise.

«Le plus beau compliment que je puisse faire à Jurassic World: Renaissance, c'est que c'est le premier film depuis des décennies qui ressemble vraiment à une suite de Jurassic Park. C'est sans aucun doute le vrai Jurassic Park 4 dont je rêvais enfant, et c'est ce qui le rend si spécial pour moi. Ce sentiment classique est bien là.»

Une scène a particulièrement conquis les fans. Quelqu'un l'a même qualifiée de «l'un des meilleurs moments de toute la franchise».

«Cette scène dans Jurassic World Rebirth a restauré ma confiance en la franchise, pure beauté et merveille.»

Une autre scène, très louée, est celle du rafting en rivière.

«Qu'on aime ou qu'on déteste Renaissance, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la scène du radeau sur la rivière était l'une des meilleures scènes de la franchise Jurassic.»

Dolores a également été très bien accueillie.

«Ma scène préférée dans Jurassic World: Renaissance? Dolores!»

D'autres cinéphiles, en revanche, qualifient le film de plus grande nullité de l'année.

«Jurassic World: Renaissance serait sans aucun doute l'un des films les plus décevants de tous les temps si tout le monde ne savait pas déjà que c'est de la m****. Je n'ai jamais vu un film où une famille aussi antipathique avec des personnages aussi agaçants est censée mourir et où aucun d'eux ne meurt.»

Et puis il y a le groupe qui prend tout ça un peu plus à la légère:

«Je n'irai pas voir Jurassic World: Renaissance pour sa performance ou son histoire digne d'un Oscar. Je suis juste là pour voir des humains se faire déchiqueter par des dinosaures et pour me replonger dans mes souvenirs d'enfance.»

Et pour finir, il y a les nerds des dinosaures:

«Peut-être as-tu remarqué que le T. Rex dans #JurassicWorldRebirth, contrairement aux précédents T. Rex à l'écran, a deux protubérances pointues au-dessus de ses yeux. Ce ne sont pas des libertés créatives de la part des réalisateurs; ce sont des structures réelles, connues sous le nom de cornes lacrymales chez les Tyrannosaures, situées sur les os lacrymaux.»

Le septième volet de la franchise reçoit un accueil mitigé de la part des critiques. Actuellement, son score sur la plateforme d'évaluation de films Rotten Tomatoes est de 52 sur 100 %. Les fans, en revanche, sont généralement plus enthousiastes et lui attribuent une note de 72 %.

Beaucoup de réactions positives viennent de personnes qui sont fans de la franchise depuis la sortie du premier film en 1993.

Jurassic World Rebirth: la bande-annonce 👇 Vidéo: watson

