Simon Helberg, devenu une star grâce à son rôle de Howard Wolowitz dans «The Big Bang Theory». (Source: imago images / Mary Evans)

Cet acteur star de «The Bing Bang Theory» a bien changé

Grâce à la sitcom centrée sur une coloc d'intellectuels décalés, Simon Helberg est devenu une star. Ces dernières années, le comédien a opéré une métamorphose étonnante.

Steven Sowa / t-online

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Un brin excentrique, singulier et frappé d'une timidité presque maladive face à la gent féminine: c'est ainsi que les fans de The Big Bang Theory ont découvert le personnage de Howard Wolowitz. Pendant douze ans, il a incarné cet ingénieur au sein de la bande de geeks, aux côtés de Jim Parsons (Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) et Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali).

Ancien astronaute et fils d'immigrés juifs, ce personnage partageait une amitié tout particulière avec l'Indien Koothrappali. Mais étant le seul membre du groupe d'hommes à ne pas posséder de doctorat, il faisait figure d'exception et essuyait souvent les moqueries.

Ses tentatives souvent maladroites de séduire les femmes prennent fin brutalement dans The Big Bang Theory: lors de la cinquième saison, Howard Wolowitz épouse Bernadette, interprétée par Melissa Rauch. A la fin de la série, il est même père de deux enfants.

Dans la vie réelle aussi, Simon Helberg est un homme marié: en 2007, il a dit oui à l'actrice et réalisatrice américaine Jocelyn Towne. Le couple a deux enfants: Adeline, 14 ans, et Wilder, 12 ans.

L'acteur de 45 ans a ouvert son propre compte Instagram il y a un an. Son tout premier chapitre virtuel remonte à septembre dernier, accueillant ses abonnés avec plusieurs clichés, dont quelques moments de vacances en famille. Depuis, ses admirateurs profitent régulièrement de nouvelles publications, où se glissent parfois des souvenirs de l'époque The Big Bang Theory.

Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas grand-chose à voir avec son personnage de la série:

En revanche, Simon Helberg n'est plus actif sur la plateforme X. Il en allait autrement il y a quelques années: début 2020, il y affichait encore son soutien au démocrate Bernie Sanders. Aujourd'hui encore, le comédien reste un fidèle sympathisant du Parti démocrate.

Il reste actif dans le monde du cinéma et de la télévision. Helberg prête également sa voix à des personnages et travaille comme producteur et scénariste. Son dernier rôle à la télévision remonte à la série Poker Face, diffusée de 2023 à 2025; l’année dernière, il est également apparu dans la sitcom Night Court.