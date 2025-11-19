en partie ensoleillé
Les stars de «Stranger Things» ont bien changé

En 9 ans, tout le cast a bien grandi.

En neuf ans, les stars de «Stranger Things» ont bien grandi. Découvrez leurs photos avant/après!
19.11.2025, 05:3519.11.2025, 05:36

L'attente touche à sa fin: le 27 novembre 2025, la première partie de la cinquième saison de Stranger Things sera diffusée.

Depuis la diffusion de la première saison en 2016, beaucoup de choses ont bien changé, et les acteurs ont considérablement évolué. Si Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo et les autres étaient enfants au début de la série, ils sont aujourd'hui des stars de cinéma reconnues (et surtout, adultes!).

«Stranger Things 5» s'annonce épique

Jetons un coup d'oeil dans le rétroviseur et observons comment les personnages ont grandi au cours de ces neuf années.

Stranger Things 5 | bande-annonce vostfr

Vidéo: extern / rest

Millie Bobby Brown

Voici à quoi elle ressemblait en 2016.

Millie Bobby Brown attends Stranger Things Season 5 - UK Special Screening at the Odeon Luxe Leicester Square in London, England. UK. Thursday 13th November 2025 Copyright: xJamesxWarrenx adzj8928
Image: www.imago-images.de

À seulement 12 ans, Millie Bobby Brown a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle d'Eleven. L'actrice britannique a aujourd'hui 21 ans.

Et voici à quoi elle ressemble en 2025.

Gaten Matarazzo

Voici à quoi il ressemblait en 2016.

Cast member Gaten Matarazzo attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows ever ...
Image: imago stock&people

Gaten Matarazzo interprète le personnage populaire de «Dustin» dans la série. Il avait 14 ans au début, et en a maintenant 23.

Et voici à quoi il ressemble en 2025.

Finn Wolfhard

Voici à quoi il ressemblait en 2016.

Finn Wolfhard Stranger Things Season 1 (2016) Los Angeles CA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCurtisxBaker/Netflixx 32953_007THA Finn Wolfhard Stranger Things Season 1 2016 Los Angeles A ...
Image: imago stock&people

Lors de la première diffusion de Stranger Things sur Netflix en 2016, Wolfhard n'avait que 12 ans. Aujourd'hui, le Canadien a 22 ans.

Et voici à quoi il ressemble en 2025.

Priah Ferguson

Voici à quoi elle ressemblait en 2018.

Priah Ferguson bei der Er
Image: imago stock&people

Priah Ferguson n'a pas fait partie de Stranger Things dès le début; elle a fait quelques apparitions dans la deuxième saison, mais ce n'est qu'à partir de la troisième saison que son personnage, Erica Sinclair, est devenu un membre régulier de la distribution. L'actrice américaine a aujourd'hui 19 ans.

Aujourd'hui:

Noah Schnapp

Voici à quoi il ressemblait en 2016.

Cast member Noah Schnapp attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows everyon ...
Image: imago stock&people

Il était le plus jeune membre du casting de Stranger Things, ayant décroché le rôle de «Will Byers» en 2016 à seulement 11 ans. Il a maintenant 21 ans.

Désormais:

Sadie Sink

Voici à quoi elle ressemblait en 2017.

Sadie Sink at the Netflix&amp;#039;s season 2 premiere of &amp;#039;Stranger Things&amp;#039; held at the Regency Village Theatre in Westwood, USA on October 26, 2017. xkwx actor, actress, celebrity, ...
Image: www.imago-images.de

Sadie Sink n'était pas présente dès le début de la série; son personnage, «Max», n'a rejoint la distribution qu'à partir de la deuxième saison, alors que Sink avait 15 ans. Elle a aujourd'hui 23 ans.

Voici à quoi elle ressemble en 2025.

Caleb McLaughlin

Voici à quoi il ressemblait en 2016.

Cast member Caleb McLaughlin attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows eve ...
Image: imago stock&people

Caleb McLaughlin avait 14 ans lorsqu'il a décroché le rôle de «Lucas Sinclair». Il a aujourd'hui 23 ans.

Et voici à quoi il ressemble en 2025.

Charlie Heaton

Voici à quoi il ressemblait en 2016.

Winona Ryder, Charlie Heaton Stranger Things Season 1 (2016) Los Angeles CA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCurtisxBaker/Netflixx 32953_003THA
Image: imago stock&people

Avant Stranger Things, Charlie Heaton avait déjà joué dans des productions plus modestes, mais c'est avec le rôle de Jonathan Byers qu'il a connu le succès. Il a aujourd'hui 31 ans.

Et voici à quoi il ressemble en 2025.

Millie Bobby Brown attaque sa co-star de «Stranger Things»

Maya Hawke

Voici à quoi elle ressemblait en 2018.

Tribeca Film Fest - Little Women Screening Maya Hawke attending the screening of the movie Little Women during the 2018 Tribeca Film Festival at SVA Theatre in New York City, NY, USA on April 27, 2018 ...
Image: www.imago-images.de

Maya Hawke, la fille des stars hollywoodiennes Uma Thurman et Ethan Hawke, a rejoint la série lors de la troisième saison et interprète le rôle de Robin Buckley. Elle a aujourd'hui 27 ans.

Et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui.

Joe Keery

Voici à quoi il ressemblait en 2016.

Cast member Joe Keery attends Netflix s supernatural mystery thriller Stranger Things at Mack Sennett Studios in Los Angeles on July 11, 2016. Storyline: A strange town where everyone knows everyone I ...
Image: imago stock&people

À partir de la deuxième saison, Joe Keery a également rejoint la distribution principale, dans le rôle de « Steve Harrington ». Keery a aujourd'hui 33 ans.

Et voici à quoi il ressemble en 2025.

Natalia Dyer

Voici à quoi elle ressemblait en 2015.

www.acepixs.com July 11 2016, LA Natalia Dyer arriving at the premiere of Netflix s Stranger Things at Mack Sennett Studios on July 11, 2016 in Los Angeles, California. By Line: Peter West/ACE Picture ...
Image: www.imago-images.de

Natalia Dyer interprète le rôle de «Nancy Wheeler» depuis la première saison; elle a également tenu un petit rôle dans Hannah Montana: Le Film. Dyer a aujourd'hui 30 ans.

Et voici à quoi elle ressemble en 2025.

(ome)

partager sur Facebookpartager sur X
