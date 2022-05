Le lunch d'Anna Wintour est très mystérieux. shutterstock

L'étrange lunch d'Anna Wintour à 77 dollars

La rédactrice en chef de Vogue a l'habitude de commander un steak et une mystérieuse salade mozzarella-tomates... sans tomates.

Dans Anna: the biography sorti le 3 mai, l'auteure Amy Odell révèle les secrets de la fascinante rédactrice en chef de Vogue: Anna Wintour. Le pavé fait 430 pages et heureusement, une journaliste du New York Magazine l'a lu pour qu'on n'ait pas à le faire. Elle a tiqué sur un détail: le repas de midi d'Anna Wintour. «En fait, le lunch préféré de Wintour, après que Condé Nast a déménagé ses bureaux au 1 World Trade Center, était un steak et une salade caprese sans tomates du restaurant Palm à côté.»

Une salade tomates-mozzarella... sans tomates. Comme il y a trois ingrédients dans ce plat (tomates, fromages et basilic), c'est un peu comme si Anna Wintour commandait des Mac and cheese sans cheese ou des sushis sans riz.

Comme le livre vient de sortir et a demandé quatre ans de recherches et 250 sources (excepté Anna Wintour, qui a refusé toute demande d'interview), cette drôle d'habitude date d'il y a cinq ou six ans, mais le plat est toujours disponible au Palm. D'ailleurs, la journaliste du New York Magazine a commandé la fameuse salade et son steak et elle en a eu pour 77 dollars (en note de frais, s'il vous plaît). Elle-même le dit: «cette salade est particulièrement triste.»

Pour 77 dollars, ça fait pas rêver. Image: new york magazine

Si Anna Wintour fait enlever les tomates de ses plats, c'est peut-être par snobisme... vous savez, ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'enlever un truc dans un plat pour être disruptifs. Mais il semblerait que c'est parce qu'elle est comme les enfants et qu'elle a une sainte horreur des légumes (même si la tomate est un fruit).

C'est en tout cas ce que la paysagiste d'Anna Wintour affirme dans le bouquin. Elle a déclaré qu'elle a tenté de la convaincre de planter un potager dans le jardin de sa propriété à Long Island mais qu'elle n'a pas voulu. Donc, la papesse de la mode ne mange pas de brocolis et autres trucs verts? Elle a 72 ans et elle ne se nourrit que de viande rouge et de fromage?

Comme dirait Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada: «Allez embêter quelqu'un d'autre avec vos questions. C'est tout.»

Image: giphy

