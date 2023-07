instagram

«J'ai les fesses en feu» Maeva Ghennam a des problèmes anaux

Tiens, tiens, qu'est-ce qu'elle devient Maeva Ghennam? Eh bien, c'est pas la grande forme puisqu'elle a des hémorroïdes. Eh oui, c'est la grande nouvelle du jour.

« J’ai un problème, mais je n’ai pas envie d’en parler». Pour Maeva Ghennam, le mois de juillet n'est pas aussi rose que l'anus d'un bébé qu'on vient de nettoyer. Bien au contraire. Son anus à elle est même plutôt rouge vif en ce moment.

«J’ai des hémorroïdes. Je saigne fort, fort, fort, du coup, je vais voir le médecin demain. Je pense que je vais me faire opérer, mais je ne vais pas le faire maintenant parce qu’apparemment quand tu fais l’opération, tu es bloqué pendant trois semaines et tu souffres beaucoup ». Maeva Ghennam sur Snapchat.

Oui, on a franchi un nouveau cap dans le partage de la vie intime de l'influenceuse aux 3,3 millions de followers sur Instagram. Comme le rappelait Nicolas Fresco dans Quotidien, 3,3 millions d'abonnés c'est l'équivalent de 40 stades de France plein à craquer. Ça fait beaucoup de monde au courant de ses problèmes anaux.

Mais les choses se sont accélérées ces trois derniers jours.

«Je suis en pleine crise hémorroïdaire (...) Je dois me faire opérer la semaine prochaine. Apparemment l'opération elle fait trop mal, mais en fait je n'ai pas le choix parce que là les crises sont de plus en plus fréquentes. J'en fais au moins une par jour et ça fait trop mal.»

Et chance! On sait pourquoi Maeva a des hémorroïdes. Alors quoi? Maeva est-elle enceinte? Consomme-t-elle trop d'alcool? Non, la Française mange trop épicé comme elle l'a dit dans une vidéo. «C'est à cause de la harissa.» Eh oui, même si c'est délicieux la harissa, il faut éviter les épices si on a des petits problèmes de ce genre.

Le site Melty parle carrément de «briser le tabou des hémorroïdes» comme si Maeva Ghennam devenait porte-drapeau d'un mal dont on n'ose pas parler (merci à elle). Mais l'influenceuse installée à Dubaï a déjà brisé le tabou de «faire fondre de la neige avec son pipi en Islande», a brisé le tabou de passer sur le billard pour avoir le vagin d'une fille de 12 ans et a brisé le tabou de se balader nue devant sa mère qui se prend en selfie. C'est pas qu'elle brise des tabous, c'est qu'elle n'a tellement rien à dire qu'on en arrive là. Bientôt, si ça continue, elle nous montrera la couleur de ses selles.

