Ivre, Pedro Pascal ne s'attendait pas à recevoir un prix

Visiblement «un peu éméché», l'acteur Pedro Pascal a eu du mal à gérer ses émotions en recevant un prix pour sa participation à la série The Last Of Us.

Ce week-end se tenait la 30ᵉ édition des SAG Awards, la cérémonie organisée par le syndicat des acteurs, celui-là même qui fut en grève récemment. Cette cérémonie, qui récompense les meilleures performances du cinéma et de la télévision, a été en diffusée en direct sur la plateforme Netflix aux Etats-Unis.

Pedro Pascal a remporté le vote de ses pairs en remportant le prix du meilleur acteur masculin dans une série dramatique. La star de The Last Of Us, dont le prix récompensait sa prestation, était confrontée à des rivaux prestigieux puisqu’en face de lui, se trouvaient Brian Cox, Kieran Culkin et Matthew Macfadyen – tous trois nominés pour Succession – ainsi que Billy Crudup pour The Morning Show.

Coiffé au poteau par l'acteur Kieran Culkin lors des précédents Golden Globes, Pedro Pascal ne s'attendait visiblement pas à être nommé, affichant une vraie stupéfaction à l'appel de son nom.

«Je suis un peu bourré. J’ai pensé que je pouvais picoler»

L'acteur a ensuite remercié la production avec un trémolo dans la voix et un enthousiasme passionné, mentionnant au passage Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs de The Last Of Us. Une minute de discours dans tous ses états que l'acteur a conclu par:

«Je suis en train de faire une attaque de panique, je vais donc m'en aller»

Durant la conférence de presse qui a suivi la cérémonie, Pedro Pascal a révélé qu'il avait bu de la tequila et qu'il a été «réellement surpris» par cette victoire qui aura eu don de le faire pleurer en coulisses.

Le comédien, qui a connu le succès à la quarantaine avec la série Game Of Thrones, remporte ici sa première grande reconnaissance de l'industrie. Il a donc de quoi être ému. Pour rejoindre les SAG Awards, qui se sont déroulés à Los Angeles, Pedro Pascal a fait un aller-retour express depuis Vancouver, où la saison 2 de The Last Of Us est en cours de production depuis le 12 février. Elle devrait sortir en 2025. (sbo)