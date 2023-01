Emily Ratajkowski fait des cascades... à moitié à poil.

Tom Cruise n'a qu'à aller se rhabiller. instagram emrata

People

Emrata nue et suspendue

Bah oui, sinon c'est pas drôle.

Dans le cadre d'un shooting, Emily Ratajkowski a été suspendue dans les airs. Comme Tom Cruise, le mannequin réalise ses propres cascades et c'est encore plus impressionnant, car contrairement à l'acteur, Emrata les fait en escarpins et en string... seins nus. On en a la mâchoire qui tombe.

Vendredi 20 janvier, elle a ainsi partagé sur Instagram plusieurs clichés et une vidéo des coulisses d'une séance photo en studio où elle apparaît suspendue d'un plafond à plusieurs mètres de hauteur, tenue par un harnais de sécurité. Les cheveux sont impeccables, la cambrure est parfaite et dans les commentaires, les internautes sont subjugués par tant de beauté.

Emily Ratajkwoski a tagué le photographe de mode et réalisateur Torso qui a récemment travaillé avec Shakira pour Burberry, Bella Hadid pour Mugler et Nicki Minaj pour Interview Magazine. Celui-ci a republié le cliché en taguant la marque Viktor & Rolf.

On ne sait pas grand-chose de cette séance photo. Mais selon Madame Figaro, il pourrait s'agir d'une publicité pour la marque néerlandaise Viktor & Rolf, car Emily Ratajkowski a récemment été nommée égérie du parfum Flowerbomb.

Plus de sujets sur Emrata

Plus de photos d'Emrata naked et pas afraid👇

1 / 19 Plus de photos d'Emrata naked et pas afraid source: instagram

Le mannequin Bella Hadid se fait vaporiser une robe sur le corps