Le fils de Will Smith n'aurait pas dû être si confiant

Jaden Smith a été filmé en train de rouler en skateboard à New York. Malheureusement pour lui, ça s'est mal terminé.

Jaden Smith a été filmé par des paparazzis en train de rouler en skateboard le soir à New York. La scène était déjà assez cocasse puisque le fils de Will Smith roulait sur le bitume tandis que son garde du corps en costume-cravate courait lourdement à côté de lui, suivi de près par une énorme Cadillac noire.

Heureusement pour le bodyguard qui n'aurait probablement pas tenu comme ça pendant dix blocs, l'acteur a brutalement chuté. C'est le média américain TMZ qui a posté la vidéo sur les réseaux sociaux et qui a pris bien soin de ralentir le moment où l'acteur de 25 ans s'encouble comme un cheval qui a raté une haie.

Dans la vidéo, avant que Jaden Smith ne se rétame, on entend l'un des paparazzis dire à son collègue en français: «Je l'ai, je l'ai, t'inquiète». Ce soir-là, il a fait une pierre deux coups.

Le fils de Will Smith ne semble pas s'être fait mal. Il s'est tout de suite relevé (aidé par son garde du corps qui s'est ensuite empressé de récupérer le skate) et s'est adressé aux paparazzis: «Vous avez intérêt à garder ça!» Une façon de rire de cette situation un peu gênante pour l'acteur qui ne semblait pas avoir d'obstacle sur sa route. Mais sachant qu'il était suivi et filmé, la pression était peut-être trop grande.

Un peu plus tôt dans la semaine, Jaden Smith était au Met Gala à New York. Il a monté les marches aux côtés de sa sœur Willow Smith comme ils l'avaient déjà fait en 2016.

Willow Smith et Jaden Smith au Met Gala lundi 6 mai. Image: AP Invision

