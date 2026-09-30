Le ventre d'Anne Hathaway est la vraie star des tapis rouges

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Elle n'est plus la seule star du tapis rouge

Depuis qu’elle a dévoilé sa troisième grossesse, Anne Hathaway ne se contente pas d’enchaîner les tapis rouges: elle transforme son baby bump en véritable accessoire de mode. Sa dernière apparition, ce jeudi à New York, ne fait naturellement pas exception.

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A l'heure où les leggings Alo ou Lulu Lemon dominent les trottoirs, Anne Hathaway aurait pu profiter de sa grossesse pour se réfugier dans de confortables tenues XXL ou de très pratiques leggings de sport. Visiblement, l’idée ne lui a même pas traversé l’esprit.

Mardi 29 septembre, à la première new-yorkaise de Verity, l’actrice de 43 ans a une nouvelle fois fait de son ventre rond la pièce maîtresse de son look. Au programme: une spectaculaire robe sirène en dentelle noire Prabal Gurung, prolongée d’une cape transparente et scintillante. Ambiance gothique glamour – et baby bump impossible à rater.

Dentelle noire, silhouette sirène et cape scintillante: pour la première de Verity, Anne Hathaway passe en mode gothique glamour. WireImage

A croire que, depuis qu’elle a annoncé attendre son troisième enfant en juin, Anne Hathaway s’est fixé une mission: rappeler que la maternité ne rime pas forcément avec robe empire beige ou jogging comfy.

En juillet, l'actrice a notamment profité de la promotion de L'Odyssée pour camper les déesses grecques - que ce soit en Dior bleu ciel à Londres, avant de passer au chocolat chez Louis Vuitton à Paris.

Mais c’est en septembre que son ventre a définitivement pris ses quartiers au premier rang. Bustier Alexander McQueen et diamants Bulgari, total look denim Moncler avec chemise largement ouverte, robes moulantes ou volants rouges: plutôt que de camoufler ses nouvelles courbes, Anne Hathaway s’amuse avec.

Un petit aperçu des looks de ces dernières semaines👇

Pour la première mondiale de L'Odyssée à Londres, Anne Hathaway inaugure son marathon de tapis rouges dans une robe bleu ciel Dior signée Jonathan Anderson. WireImage

A New York, Anne Hathaway sort l’artillerie lourde: une Prada sur mesure au corsage constellé de cristaux et à la jupe ivoire plissée. WireImage

Pour la première parisienne de L'Odyssée, Anne Hathaway mise sur une création Louis Vuitton chocolat, avec bustier en cuir et longue jupe plissée. WireImage

Pour la première de The End of Oak Street, Anne Hathaway délaisse la robe de gala au profit d’un ensemble Prabal Gurung composé d’un top et d’un jean. Getty Images North America

Avant de recevoir son titre de Disney Legend, l’éternelle princesse de Genovia arrive dans une spectaculaire robe Aflalo aux drapés d’inspiration grecque. WireImage

A la veille de la Fashion Week de New York, l’ambassadrice Bulgari enveloppe son ventre dans une robe bustier en mousseline lilas Alexander McQueen. WireImage

Le lendemain, virage à 180 degrés: Anne Hathaway abandonne les robes de princesse pour un total look denim Moncler. WireImage

Pour assurer la promotion de Verity, l’actrice voit rouge dans une robe Carolina Herrera à volants XXL. WireImage

Le lendemain, Anne Hathaway voit rouge dans une robe Carolina Herrera dont les volants XXL. WireImage

Une petite masterclass de pregnancy dressing qui tombe plutôt bien: entre Verity, L'Odyssée et ses nombreux projets à venir, l’actrice n’a pas fini de fouler les tapis rouges. Et son meilleur accessoire du moment non plus.

(mbr)

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