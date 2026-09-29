Ne cherchez plus, les Fails sont là!

C'est déjà mardi, la semaine est bien entamée! Offrez-vous une pause bien méritée avec notre sélection des pires gaffes et des plus beaux bêtisiers du web.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Mon Dieu, nous sommes déjà mardi!

Heureusement pour nous, car la semaine de travail (lundi) a été assez éprouvante jusqu'à présent. Il est temps de faire une pause. Une très longue pause, en fait, car nous avons plein de gaffes hilarantes à vous montrer.

Désolé, Boss, la pause risque de durer un peu plus longtemps aujourd'hui.

Toujours là et concentré(e)?

Alors, plongeons tous ensemble dans le kiff!

Commençons par cette magnifique décoration d'automne!

Fall ou Fail? C'est ce flou qu'on aime.

Le plus beau dans un mariage, c'est de le célébrer avec sa famille et ses amis.

«Amis».

Karma de la semaine:

(Ralenti intentionnel.)

Comme on dit toujours: on ne rit pas des enfants!

Cela nous rappelle un ou deux de nos collègues...

Je ne sais pas si c'est un échec ou une réussite.



Chiens bienvenus – veuillez attacher les enfants ici.

C'est toujours agréable quand les enfants donnent un coup de main pour les tâches ménagères:

Ce que les employés doivent endurer…

Ne touchez à rien d'autre qu'au personnel.

Eh bien, d'autres n'ont pas la vie facile non plus.

Outre le fait que ce panneau d'église est incroyablement agaçant: qui diable est Lesus?

Essayez Lesus. Si vous ne l'aimez pas, le diable vous reprendra toujours.

Les aptitudes linguistiques sont un atout:

Toujours ce jargon de jeunes…

Yolo Gaft.

Quand vous ne payez pas correctement l'installateur de fenêtres:

Le tatouage intéressant de la semaine:

Les supports à bananes sont incroyablement pratiques.

Le plus gros problème ici, ce sont les cartables scolaires, qui sont souvent plus grands et plus lourds que les enfants eux-mêmes.

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

L'écureuil l'a déjà.

Publicité drôle de la semaine:

Ça pourrait être une blague amusante, mais c'est probablement juste un Fail:

uǝǝʍollɐɥ ʎddɐɥ

La dure réalité...

Il y a quelque chose qui cloche clairement dans cet arbre généalogique.

J'ai installé les toilettes dans la salle de bain, patron!

Pikachu, mais lubrique:

Beurkkkk!

Eeeeet...

... CiaooOOOOooo!

Bonus-Win

Voilà ce que c'est que le vrai travail d'équipe:

Cependant, c'est un peu plus impressionnant en vidéo [Reddit].