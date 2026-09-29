larges éclaircies10°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Ne cherchez plus, les Fails sont là!

Ne cherchez plus, les Fails sont là!

C'est déjà mardi, la semaine est bien entamée! Offrez-vous une pause bien méritée avec notre sélection des pires gaffes et des plus beaux bêtisiers du web.
29.09.2026, 05:3529.09.2026, 05:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Mon Dieu, nous sommes déjà mardi!

Heureusement pour nous, car la semaine de travail (lundi) a été assez éprouvante jusqu'à présent. Il est temps de faire une pause. Une très longue pause, en fait, car nous avons plein de gaffes hilarantes à vous montrer.

Désolé, Boss, la pause risque de durer un peu plus longtemps aujourd'hui.

Toujours là et concentré(e)?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Alors, plongeons tous ensemble dans le kiff!

Commençons par cette magnifique décoration d'automne!

Lustige Fails: Herbstdeko sagt Fail statt Fall
Image: reddit

Fall ou Fail? C'est ce flou qu'on aime.

Pourquoi cette tendance va obséder tout le monde cet automne
Pourquoi cette tendance va obséder tout le monde cet automne

Le plus beau dans un mariage, c'est de le célébrer avec sa famille et ses amis.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

«Amis».

Karma de la semaine:

(Ralenti intentionnel.)

GIF animéJouer au GIF
Gif: reddit

Comme on dit toujours: on ne rit pas des enfants!

Cela nous rappelle un ou deux de nos collègues...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Je ne sais pas si c'est un échec ou une réussite.

Lustiger Fail: Schild gegen Kindern für Hunde
Image: instagram

Chiens bienvenus – veuillez attacher les enfants ici.

C'est toujours agréable quand les enfants donnent un coup de main pour les tâches ménagères:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ce que les employés doivent endurer…

Lustige Übersetzung auf Schild
Image: reddit

Ne touchez à rien d'autre qu'au personnel.

Eh bien, d'autres n'ont pas la vie facile non plus.

Lustige Fails: Apotheker muss Fuss schauen
Image: reddit

Outre le fait que ce panneau d'église est incroyablement agaçant: qui diable est Lesus?

Fail: Seltsames Kirchenschild mit Jesus aka Lesus
Image: reddit

Essayez Lesus. Si vous ne l'aimez pas, le diable vous reprendra toujours.

Les aptitudes linguistiques sont un atout:

Lustige Fails: Baustellen Sprache &amp;quot;Spanisch&amp;quot;
Image: instagram

Toujours ce jargon de jeunes…

Lustige fails: Yoga Loft Design
Image: reddit

Yolo Gaft.

Quand vous ne payez pas correctement l'installateur de fenêtres:

Lustige Fails: Fenster ohne Fenster
Image: reddit

Le tatouage intéressant de la semaine:

Fail: Tattoo der Woche
Image: reddit

Les supports à bananes sont incroyablement pratiques.

Lustiger Fail: Hängende Bananen
Image: reddit

Le plus gros problème ici, ce sont les cartables scolaires, qui sont souvent plus grands et plus lourds que les enfants eux-mêmes.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

L'écureuil l'a déjà.

Publicité drôle de la semaine:

Fails: Inserat mit Spiegel
Image: reddit
Ces destinations touristiques très connues reposent sur un mensonge
Ces destinations touristiques très connues reposent sur un mensonge

Ça pourrait être une blague amusante, mais c'est probablement juste un Fail:

Lustige Fails: Halloween Tassen verkehrtr
Image: reddit

uǝǝʍollɐɥ ʎddɐɥ

La dure réalité...

Lustige Fails: Schoki Dessert ohne Schoggi
Image: reddit
Lustige Fails: Schoki Dessert ohne Schoggi

Il y a quelque chose qui cloche clairement dans cet arbre généalogique.

Lustiger Fail: Schräger Stammbaum
Image: instagram

J'ai installé les toilettes dans la salle de bain, patron!

Lustige Fails: WC im Bad
Image: reddit

Pikachu, mais lubrique:

Fail: Lustiger und lüsterner Pikachu
Image: reddit

Beurkkkk!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaooOOOOooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Voilà ce que c'est que le vrai travail d'équipe:

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Cependant, c'est un peu plus impressionnant en vidéo [Reddit].

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt c'te équipe!
\^o^/
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
de Marine Brunner
Taylor Swift rentre un peu plus dans l&#039;histoire
Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
de Marine Brunner, Fred Valet
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
1
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
1
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
1
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Sydney Sweeney remet ça
3
Sydney Sweeney remet ça
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
1
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé la Hot Room
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
La star de Twilight et son épouse viennent d'accueillir leur première fille. Très friands des blagues sur leur prénom commun, Taylor et Taylor Lautner ne pouvaient pas manquer de faire un clin d'oeil.
Chez les Lautner, choisir les prénoms est visiblement un exercice qui demande moins de temps que dans la plupart des familles. Taylor Lautner, 34 ans, et son épouse Tay Lautner, née Taylor Dome, ont annoncé mercredi la naissance de leur premier enfant. Une petite fille venue au monde le 16 septembre et prénommée Lennon Taylor Lautner. Oui oui. Taylor.
L’article