Brad Pitt était invité d'honneur aux César qui ont eu lieu ce vendredi 24 février. Image: AP

People

Brad Pitt a été filmé avec sa petite amie genevoise à Paris

Invité aux César pour remettre un prix d'honneur, l'acteur est venu accompagné d'Inès de Ramon au traditionnel dîner du Fouquet's qui a toujours lieu après la cérémonie.

Plus de «Divertissement»

On ne peut pas encore parler d'officialisation. Brad Pitt ne s'est pas pointé vendredi 24 février sur le tapis rouge des César au bras d'Inès de Ramon et aucun des deux n'a posté quoique ce soit qui aille dans ce sens sur les réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que Brad Pitt n'a pas de compte Instagram (en tout cas pas connu du grand public) et que celui de la Genevoise est privé.

Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et le couple se montre de plus en plus ensemble. Certes, Inès de Ramon n'a pas posé devant le photocall des César (tant mieux pour elle, il est toujours très laid), elle n'a pas non plus joué les groupies dans la salle de l'Olympia lorsque Brad Pitt était sur scène en train de remettre un prix d'honneur au réalisateur David Fincher (Fight Club, Seven), mais elle était bel et bien à l'after party, au traditionnel dîner du Fouquet's sur les Champs-Elysées qui a toujours lieu après la cérémonie.

Oui, Brad a ses lunettes dans la bouche comme une personne âgée pour serrer la main à David Fincher. Image: AP

Une vidéo prise à la sauvette par Paris Match la montre assise à côté de Brad Pitt et en grande conversation avec une invitée non identifiée.

Voilà, c'est tout. On n'a pas beaucoup plus d'infos. On en a tellement pas que des médias comme Pure People brodent en écrivant: «Pour cette nouvelle apparition avec Brad Pitt, Inès de Ramon portait une robe à fines bretelles argentée et décolletée et très glamour. Parfaitement de circonstance pour un tel évènement mondain.»

En tout cas, c'est de plus en plus sérieux entre l'acteur de 59 ans et la Genevoise de 29 ans. D'après le New York Post, ils se verrait depuis plus de 6 mois. Ils ont passé le Nouvel An ensemble au Mexique et Inès de Ramon était aux côtés de l'acteur pour son anniversaire en décembre.

On suit de près le dossier Brad Pitt Inès de Ramon:

Juste pour le plaisir, des photos de Brad Pitt: