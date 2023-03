People

La pelle entre Emrata et Harry Styles? «Une trahison» pour l'ex du chanteur

Emily Ratajkowski serait en froid avec Olivia Wilde, l'ex d'Harry Styles, après la vidéo de leur galoche devenue virale. Il se trouve qu'elles étaient amies. O-M-G!

Plus de «Divertissement»

On ne touche pas aux ex de ses copines, surtout quand ils sont tout frais. Une règle d'or que tout le monde connait, sauf Emily Ratajkowski. Ce lundi 27 mars, une source a confié à Page Six que le mannequin aurait supplié Olivia Wilde de la pardonner après que la vidéo de son bisou passionné avec Harry Styles soit devenue virale. «Une trahison», a déclaré la source au site américain.

On en parle ici: People Harry Styles s'est fait filmer en train de galocher une autre star de Ana Simoes

Mais pourquoi Olivia Wilde lui en veut autant? Eh bien, Harry Styles et Olivia Wilde sont sortis ensemble pendant deux ans. Le couple a rompu en novembre dernier, peu après la sortie du film Don't Worry Darling, réalisé par l'actrice. Le problème, c'est que les deux femmes sont, ou du moins étaient amies.

Et pas amies d'Hollywood, genre, on se claque la bise à des événements mondains. Amie-amie! Le 12 mars, elles ont été aperçues très complices à l'after-party des Oscars et en juin, elles ont assisté ensemble au concert d'Harry Styles à Paris. Résultat, Olivia boude Emily. On est deux doigts de revivre un «Selena Gomez-Hailey Bieber gate».

Emrata et Olivia Wilde au concert d'Harry Styles à Paris. Grillée, Emily! Image: twitter

Emrata et Harry, «proches depuis un moment»

La jeune maman n'est visiblement pas une amie très fidèle puisque selon Harper's Bazaar, Harry et Emily sont «proches depuis un moment». Olivia Wilde, quant à elle, préfère jouer la maturité et aller de l'avant. Selon Page Six, l'actrice et réalisatrice préfère «se concentrer sur ses enfants et son travail» et «ne veut rien à voir à faire avec ce foutoir».

Et pour cause, l'actrice de 39 ans a d'autres chats à fouetter. Elle est actuellement impliquée dans une bataille juridique contre son ex-fiancé, Jason Sudeikis, pour la garde de ses enfants. (sia)

Harry Styles et Emily Ratajkowski s’embrassent dans les rues de Tokyo

Vidéo: watson

Plus d'articles People:

Harry Styles a craqué son pantalon

Vidéo: watson

Des photos d'Emrata naked et pas afraid