Ce couple iconique se serait marié en secret: «Vous l'avez raté»

C'est la confirmation qu'on attendait depuis des semaines: selon le styliste de Zendaya, l'actrice aurait épousé son compagnon de longue date, Tom Holland, dans la plus grande discrétion.

Il suffit parfois d'une punchline pour mettre le feu à une remise de prix protocolaire et ronflante. Ce dimanche, c'est à Law Roach qu'on la doit. Interrogé par Access Hollywood sur le tapis rouge des SAG Actor Awards 2026, le styliste de longue date de l'actrice Zendaya a affirmé que sa célèbre cliente et Tom Holland se seraient mariés en secret.

«Le mariage a déjà eu lieu. Vous l'avez raté» Law Roach, styliste de longue date de l'actrice

Cela fait quelques semaines que des rumeurs circulent sur un éventuel mariage, notamment après que Zendaya ait été aperçue en février dotée d'une alliance en or à l'annulaire gauche, en lieu et place de sa bague de fiançailles en diamant de cinq carats.

Une cérémonie secrète n'aurait rien d'étonnant de la part du couple aussi médiatisé que farouchement discret. La demande avait relevé du secret d'Etat pendant des semaines: Tom Holland aurait ployé le genou entre Noël et le Nouvel An 2024, mais la nouvelle n'a été confirmée que des mois plus tard.

A l'époque, une source proche du couple confiait à Page Six que Zendaya «n'avait aucune idée» que son chéri allait ployer le genou, mais que le couple avait «discuté de mariage au fil des ans». «Ils tiennent tous les deux à leur vie privée, donc Tom voulait aussi que la demande en mariage reste privée, ajoutait la source.

Depuis leur rencontre et leurs premières photos ensemble, il y a plus de dix ans, Zendaya et Tom Holland se sont attelés à préserver la confidentialité de leur relation. Si leur relation amoureuse a été révélée dans la presse tabloïd en 2017, ils ne l'ont officialisée que près de quatre plus tard.

Il est donc probable qu'on doive trépigner encore longtemps avant d'apercevoir le moindre cliché de Zendaya, sémillante dans sa robe blanche, et de son compagnon, en train de trancher une tourte montée. (mbr)

