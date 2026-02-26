Quoi de mieux qu'une canette de soda pour accompagner le morceau préféré de feu votre grand-mère? Image: Liquid Death

Spotify a trouvé comment emporter votre musique dans l’au-delà

La plateforme de streaming Spotify et la marque de boisson Liquid Death se sont associées pour lancer une urne fonctionnelle dotée d’une enceinte Bluetooth intégrée pour avoir votre playlist, même dans la mort.

Si l'idée de partir dans un grand silence vous angoisse, la marque de boisson Liquid Death et la plateforme Spotify ont pensé à vous en créant une urne funéraire 2.0. Ce réceptacle, nommé Eternal Playlist Urn, est prêt à accueillir vos cendres tout en faisant également office d’enceinte sans fil, conçue pour diffuser la musique que vous aimiez de votre vivant.

L'enceinte Bluetooth est intégrée directement dans le couvercle de l'urne et permet aux utilisateurs de Spotify de diffuser la musique depuis l’intérieur du réceptacle.

Une «playliste eternelle», disponible sur la plateforme, a été spécialement conçue pour intégrer vos morceaux les plus mortels. Celle-ci est personnalisée et se base sur l’historique musical du défunt, à la manière du «Wrapped» de Spotify. La plateforme vous demande de définir votre «vibe éternelle» et vous permet également de choisir le type de musique idéal pour accompagner votre spectre hanter les vivants.

Cependant, avoir une mort musicale a un prix, puisqu'il faudra tout de même débourser la somme de 495 dollars, soit le prix d'une véritable urne funéraire. L'engin est disponible en quantité ultra limitée; seuls 150 exemplaires sont proposés et disponibles à l'achat, uniquement sur le site de la marque Liquid Death.

Cette collaboration lunaire entre la plateforme musicale et la marque de boisson en canette est évidemment le fruit d'une campagne de communication et de marketing, visant à faire un bruit à réveiller les morts. Reste à voir si la demande va suivre...

(sbo)