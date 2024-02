Usher, durant la conférence de presse du Super Bowl 58 NFL football game à Las Vegas. Image: John Locher

People

Tout ce qu'il y a à savoir sur la mi-temps du Super Bowl

La star du R&B Usher assurera dimanche le concert très attendu (et toujours spectaculaire) de la mi-temps du Super Bowl. Le chanteur a promis que d’autres vedettes monteront sur scène avec lui, mais laisse planer le suspense.

Plus de «Divertissement»

Si vous n'êtes pas encore au courant, ce week-end est un jour important pour les Américains amateurs de football qui vont pouvoir assister au Super Bowl LVIII, la finale du championnat de la National Football League (NFL). Les deux équipes qui vont s'affronter sur le terrain sont les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco.

Les stars sont aussi dans les pubs: People Notre top 10 des meilleures pubs du Super Bowl

Comme chaque année, la mi-temps sera le moment d'un concert grandiloquent et c'est en la personne d'Usher que les festivités vont se faire. Comme souvent, d'autres artistes assureront le show avant la performance d'Usher. La NFL a annoncé également la participation de la chanteuse de country Reba McEntire, du rappeur Post Malone et de la chanteuse de R&B Andra Day.

Le chanteur de 45 ans, qui a remporté huit Grammy Awards, se produira devant 65 000 spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs ce dimanche 11 février à Las Vegas lors de cette finale très attendue.

Durant une conférence de presse en marge de l'événement, l'artiste a promis malgré la difficulté de «résumer 30 ans de carrière en 13 minutes» et a laissé planer le doute sur le fait qu'il ne sera peut-être pas seul durant ce court, mais intense show de la mi-temps.

«J’ai eu beaucoup d’idées sur les personnes que j’aimerais voir partager ce moment avec moi, et je pense que les personnes avec lesquelles je vais le partager l’ont mérité pour ce qu’elles ont fait dans leur carrière, que nous ayons collaboré ou qu’elles aient eu leurs moments» Usher

Des suppositions qui laissent passablement de choix dans les featurings potentiels, tant la liste de ceux avec qui a travaillé Usher est longue, de Beyoncé à Jay-Z, en passant par Alicia Keys, les rappeurs Lil Jon ou Ludacris. Les rumeurs parlent également de la reine de la pop actuelle, Taylor Swift, puisque son petit ami Travis Kelce est un joueur des Chiefs de Kansas City.

Usher est célèbre pour ses succès Yeah!, U remind me, ou encore My Boo avec Alicia Keys. Il précède cette année Rihanna, qui avait présenté le spectacle à la mi-temps l'an passé alors qu'elle était enceinte, ainsi que les légendes Dr Dre, Kendrick Lamar, Mary J Blige, Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent qui s'était associés en 2022 pour un concert légendaire.

Avant lui, d’immenses vedettes se sont produites au Super Bowl, comme Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, U2, les Rolling Stones ou Paul McCartney, rien que ça.

La présence de Taylor Swift débattue

Le nom de Taylor Swift est bien entendu sur toutes les langues. La chanteuse, en couple avec un joueur vedette de Kansas City qui sera présent sur le terrain du Super Bowl, est au cœur de toutes les spéculations. Va-t-elle venir? Viendra-t-elle soutenir son chéri, alors qu'elle assure une tournée à guichets fermés d’un mois en Asie-Pacifique?

Nombre de médias ont calculé la distance que devra franchir la pop star de 34 ans pour aller du Japon à Las Vegas:

«le décalage horaire jouera en la faveur de la pop star» source: touchdownactu (et de nombreuses autres sources)

Rendez-vous dimanche dans la nuit pour l'ultime réponse!