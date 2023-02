Super Bowl: retour sur les 3 moments forts du show de Rihanna

Rihanna a fait le show ce dimanche à Los Angeles. Dommage qu'il ait été interrompu par un match de football américain. Retour sur les moments forts du half-time.



Ce dimanche 12 février, Rihanna a offert un concert mémorable au Sofi Stadium à Los Angeles. Malheureusement, il a été interrompu par un match de football américain.

En effet, beaucoup de fans ont usé de cette blague, considérant que le retour de Rihanna était plus important que le Super Bowl. Le mannequin Cara Delevingne en faisait parti.

Cara a posté cette photo sur Instagram avec le hashtag #teamrihanna. Sur son T-shirt, il est écrit: «Le concert de Rihanna interrompu par un match de football, bizarre mais bon.» instagram caradelevingne

En même temps, quand on s'absente 7 ans pour se concentrer sur sa marque de maquillage et de vêtements, on crée forcément un manque chez les fans.

En plus d'avoir été très attendue, la star a annoncé de façon chorégraphique qu'elle était enceinte du bébé numéro 2. Au début de sa performance, elle a caressé son baby bump avant de chanter et de danser.

«Rihanna a fait le show lors de la mi-temps du plus grand événement sportif du monde sur un morceau de verre suspendu dans les airs au milieu du stade – alors qu'elle est enceinte. "Je pense que les femmes sont stupides de prétendre qu'elles sont égales aux hommes. Elles sont de loin supérieures et l'ont toujours été." William Golding, 1954.» Derek Blasberg, rédacteur Vanity Fair sur Twitter ,

Avec sa brioche au four, Riri a cassé l'internet

Votre feed Instagram est probablement surchargé de photos et de mèmes sur Rihanna, à tel point que les rumeurs de séparation entre Megan Fox et Machine Gun Kelly se retrouvent dans les abysses de l'internet (Quoi? Quoi? Ils se séparent?) Calmez-vous, je termine cet article et je vous en parle.

Les extra-terrestres sont là juste pour Riri. instagram dudewithsign

Un mème sponsorisé par Super Mario.

Assez cool que Rihanna ait amené le reste des ballons chinois espions au show de la mi-temps. INSTAGRAm moistbuddha

Pour comprendre cette blague:

Les internautes félicitent également la chanteuse pour le timing. Elle est aussi douée que Cortex et Minus pour conquérir le monde.

Le jet privé de Rihanna qui atterrit ce matin pour le Super Bowl, #Megamind.

Rihanna a fait du placement de produit OKLM

Pendant ses un peu plus de 13 minutes de show, Rihanna a chanté, dansé et s'est aussi repomponnée. A un moment donné, l'un des danseurs lui passe une poudre qu'elle applique en vitesse sur son visage avant de la redonner au danseur. Il s'agit de l'un des produits de sa marque Fenty Beauty, histoire de rappeler aux téléspectateurs: «Achetez ma marque de maquillage!» C'est ce qu'on appelle: ne pas perdre le nord.

capture d'écran instgram

Asap Rocky en mode groupie

Le petit ami de Rihanna a été filmé en train d'assister au show de sa copine. On aurait dit la mère de Regina George dans Lolita Malgré Moi. Il était si fier!

La chanteuse a accouché en mai de son premier enfant avec le rappeur. Elle est à nouveau enceinte. Maintenant on sait pourquoi le père s'appelle Asap. (Lol.)

Vidéo: instagram

La traductrice en langue des signes a volé le show

Il n'y a pas que Rihanna qui a donné de sa personne. La traductrice en langue des signes a également offert une prestation mémorable. Elle s'appelle Justina Miles et elle est la première sourde à participer à un show de la mi-temps du Super Bowl. Aux Etats-Unis, on parle d'ASL performer (American Sign Language performer), car oui, ce sont des gens qui offrent une performance autant que les artistes sur scène.

Vidéo: instagram

L'Américaine de 20 ans est devenue célèbre sur TikTok en 2020, en doublant en langage des signes la chanson de 1997, «Crush on You» de Lil Kim, dans le cadre du challenge #crushonyouchallenge.

Trump a dit que c'était nul!

L'ancien président des Etats-Unis (à qui on n'avait rien demandé) n'a pas aimé le half-time show et il l'a fait savoir, parce que, bien entendu, son avis compte! Pour lui, c'était le pire half-time de l'histoire du Super Bowl. Il qualifie ce moment d'EPIC FAIL (oui, il écrit en majuscules comme Afida Turner dans l'espoir que le message soit mieux entendu).

Comme il a été banni de Twitter, il a exprimé son mécontentement sur son réseau social Truth.

Rihanna a donné, sans hésitation, la pire performance de mi-temps de l'histoire du Super Bowl. Ça, après avoir insulté la moitié de notre nation, qui est déjà en sérieux DECLIN, avec son immonde et insultant langage. Aussi, sans son styliste, elle ne serait rien.»

Comme dirait un internaute, Donald Trump a donné la pire performance en tant que président... Ratio.

Non, Rihanna ne portait pas un sac de couchage

Ceux qui disent que Rihanna portait un sac de couchage rouge n'y connaissent rien à la mode. Le manteau matelassé qu'elle portait se veut comme un hommage à André Léon Talley, icône de la mode. Son manteau en cuir rouge Alaïa ressemblait de façon frappante au manteau signé Norma Kamali de la légende de Vogue décédée en janvier 2022 à l’âge de 73 ans.

Rihanna, reine du style since 1988

Rihanna, reine du style since 1988

