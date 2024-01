Kanye n'a pas apprécié les questions de la journaliste de TMZ. image: capture/dr

Kanye s'attaque à une paparazzi

Kanye West a arraché le smartphone des mains d'une photographe qui le poursuivait dans la rue, lundi à Los Angeles.

Sur fond de rumeurs liées à sa femme Bianca Censori, Kanye West a perdu patience lundi dans les rues de Los Angeles.

Vêtu dans l'un des accoutrements qu'il affectionne depuis un moment - cagoule qui recouvre tout le visage et total look noir - le rappeur se rendait à la cérémonie du Walk of Fame de Charlie Wilson sur Hollywood Boulevard.

C'est alors qu'une paparazzi du média TMZ, tout smartphone dehors, l'a approché par-derrière, le bombardant de questions:

«Les gens veulent savoir si Bianca a son libre arbitre, certaines personnes disent que vous la contrôlez...»

Bien que la question de la liberté d'action de Bianca soit sur le devant de la scène depuis un moment, une nouvelle rumeur a émergé récemment, selon laquelle l'architecte australienne n'aurait plus aucun contrôle sur ses réseaux sociaux.

Plusieurs sources proches du couple auraient en effet confié au Daily Mail que «Ye» West aurait «interdit à sa femme Bianca d’être active sur les réseaux sociaux». C'est donc le rappeur qui contrôlerait non seulement le style de vie de Madame (notamment, «ce qu'elle mange»), mais également ses faits et gestes digitaux, «pour son propre bien».

Selon ces sources, l'interprète de Famous estimerait que, maintenant que sa compagne a atteint un niveau de célébrité mondial, les commentaires haineux pourraient la blesser. «Kanye prétend que sa femme a besoin de sa protection», assurent encore ces sources, craignant que cette action ne fasse partie de son plan pour «isoler davantage Bianca», de moins en moins disserte avec son entourage depuis son mariage en décembre 2022.

A tel point que ses proches auraient tenté de faire une intervention en 2023 (un peu comme dans la série How I met your mother: on met une banderole au salon sur laquelle est écrit: «Nous sommes là pour toi. Fuis.»)

Le rappeur ne se gênerait cependant pas pour poster - sur son compte - nombre de clichés de l'Australienne à moitié dévêtue: sous-vêtements aux vibes BDSM, «no pants looks», atouts exposés à tous les vents... aucune des publications de Bianca ne passe inaperçue. De quoi faire dire à l'entourage de la jeune femme: «il partage des photos explicites d’elle sur son propre compte, il a donc du pouvoir».

Bianca a-t-elle le contrôle de son compte Instagram? Les médias s'interrogent 👇 «A droite, en légende: «Freedom 🕊». image: instagram @bianca.censori_official

Les paparazzis s'en sont donc donné à coeur joie dans la rue pour arracher quelques bribes de confidences à l'homme au centre des «on-dit». Celui-ci n'a cependant pas goûté à l'interrogatoire. Il a en effet brusquement arraché le smartphone des mains de la journaliste de TMZ, avant de lui faire une petite leçon de morale durant trois bonnes minutes, que les témoins ont pu distinctement comprendre malgré sa bouche encagoulée:

«Ne venez pas vers moi avec ces conneries, je suis un être humain. Êtes-vous folle?» pagesix

La vidéo 👇 Vidéo: twitter

«Je suis une légende, je suis ici pour soutenir Charlie Wilson et vous venez me poser des questions stupides sur ma femme. C'est mon épouse» pagesix

L'artiste de 49 ans a continué à réprimander la journaliste en lui demandant si elle avait un «libre arbitre» ou si elle «travaillait pour le diable».

«Vous m'avez demandé si ma femme avait le libre arbitre. Voilà une question stupide et irrespectueuse à poser à un super-héros adulte» Ye pagesix

Avant de se calmer et de reprendre sa route, West aurait tout de même proposé un emploi à la journaliste - ben oui, pas de Kanye sans chaos - allant même jusqu'à dire qu'il lui paierait le double de son salaire.

De son côté, TMZ estime que les questions de la photographe étaient légitimes, malgré une formulation quelque peu malheureuse:

«Nous l’admettons… ce n’est pas la question d’ouverture la plus subtile, et elle a peut-être été formulée de manière maladroite…» tmz

Quant à la proposition d'embauche formulée par Ye, TMZ rapporte:

«À notre connaissance, [notre journaliste] n'a pas accepté. 😅» tmz

Here, take it back. Ni vu, ni connu. image: capture

La photographe, à la fin de l'interaction: «Thank you, Kanye!» tout va bien pour elle.

Bref...une journée normale dans la vie de clan West-Censori?

