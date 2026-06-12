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Et dire qu'elle va avoir 77 ans

Alors qu'elle est sur le point de souffler sur ses 77 bougies, la créatrice new-yorkaise d'origine chinoise Vera Wang continue de fasciner fans de mode et internautes par son apparente jeunesse éternelle et sa beauté éclatante.

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Année après année, elle continue de nous couper le sifflet: la créatrice de robes de mariée parmi les plus célèbres du monde a une fois de plus époustouflé les internautes ce jeudi, en publiant des images de son look pour la remise des prix de la Fragrance Foundation, à New York.

Les années n'ont aucune prise sur Vera Wang, qui s'est régulièrement confiée sur ses secrets. image: instagram

Et la styliste, qui fêtera ses 77 ans le 27 juin, n'a naturellement pas changé d'un iota la routine qui lui permet de défier le temps: un mélange improbable de passion pour son travail, bon sommeil, vodka et donuts. Sans une oublier attitude sereine face au vieillissement: «Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir 75 ans, je ne me sens plus comme si j'en avais 20», confiait-elle il y a deux ans à Page Six.

Exit les cosmétiques et les routines beauté à rallonge. Concernant sa peau, la septuagénaire a insisté sur le fait qu'elle se contentait du minimum vital: «C’est peut-être parce que je suis asiatique, mais j’ai toujours été assez minimaliste. Du savon, un peu de nettoyant, mais je ne fais pas de routine en 18 étapes! Je sais que c'est la tendance maintenant, mais ça n'a jamais fait partie de ma routine.»

On en parlait déjà il y a deux ans... L'âge de Vera Wang va vous choquer

Vera Wang, qui a déjà insisté sur l'importance de l'exercice physique, préfère surtout mettre l'accent sur le sommeil: «Au minimum, huit heures (par nuit). Je ne me sens pas bien si je ne dors pas huit heures», a-t-elle affirmé l'an dernier à E! News.

«J'aime bien faire du sport quand j'en ai l'occasion. Je suis un peu irrégulière. J'ai un emploi du temps très chargé, mais c'est vraiment pour le travail. C'est le travail qui me motive» Vera Wang, à E! News, en 2025

Au-delà de ses habitudes simples, c'est surtout son régime alimentaire qui intrigue depuis toujours: la créatrice s'est taillé une réputation d'amatrice de donuts et de vodka, dont elle possède d'ailleurs sa propre marque. «Je ne vais pas chez Dunkin' Donuts tous les jours, mais je ne suis pas si rigide en matière de nourriture en général», a-t-elle fait savoir.

Vera Wang et sa passion bien connue pour les donuts. image: instagram

Un régime flexible qui inclut même des Big Macs au bureau, de temps en temps. «Je pense que j’aime ça parce que c’est simple», a-t-elle précisé à Page Six. «Je n’ai pas besoin d’y réfléchir. Je pense que, quand on est très très occupé et qu’on a un emploi du temps très chargé, il y a certaines choses qu’on peut consommer au cours de la journée et qui sont tout simplement plus pratiques.»

«Je suis plutôt bien équilibrée sur le plan de la santé, du moins, je l'espère. J'y travaille beaucoup: à ma santé mentale comme à ma santé physique, ce sont deux choses importantes», concluait avec sagesse l'immortelle créatrice de mode en 2024. Amen. (mbr)

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