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Cet employé très malin fait sensation en Suisse

«Work smarter, not harder», nous dit le fameux adage. A Soleure, un travailleur a mis cela en pratique et les internautes suisses sont aussi amusés qu’impressionnés.

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Se pencher, c’est chiant. Se baisser, en mode squat, aussi. Surtout quand on n’est pas en train de suer dans une salle de sport, mais de bosser sur le bitume et sous le cagnard, en plein mois de juillet. Depuis son balcon, qu’il dit «adorer», l’internaute @lukas.mannhart a assisté à une scène qui résume assez bien tout ce que l’on vient de raconter. Au point de l’avoir filmée et, forcément, publiée.

On y voit un travailleur, uniforme orange sur la peau, s’activant sur une route à Soleure (selon un commentaire sous la vidéo partagée sur Instagram cette semaine), armé d’une technique que les footballeurs connaissent bien. Au lieu de se baisser pour ramasser les cônes alignés sur la chaussée, l’homme les fait basculer au sol avant de glisser un pied à l’intérieur et de le faire voler jusqu’à ses bras.

Résultat, un travail rapide et sans danger, parfait pour ne pas rentrer à la maison avec des douleurs dans le bas du dos.

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C’est surtout une technique qui transforme des gestes banals du quotidien en véritable chorégraphie qui devient plutôt agréable à regarder. En moins de 24 heures, cette vidéo de quelques secondes a déjà accumulé près de 500 000 vues et bientôt 10 000 likes.

Dans les commentaires, Burger King Switzerland est allé jusqu’à considérer que le héros du jour devrait intégrer la Nati pour la prochaine Coupe du monde.

Quoi qu’il en soit, il mérite peut-être déjà une petite augmentation, non?

(fv)