beau temps31°
DE | FR
burger
Suisse
Divertissement

Cet employé très malin fait sensation en Suisse

Vidéo: instagram

Cet employé très malin fait sensation en Suisse

«Work smarter, not harder», nous dit le fameux adage. A Soleure, un travailleur a mis cela en pratique et les internautes suisses sont aussi amusés qu’impressionnés.
29.07.2026, 11:5729.07.2026, 11:57

Se pencher, c’est chiant. Se baisser, en mode squat, aussi. Surtout quand on n’est pas en train de suer dans une salle de sport, mais de bosser sur le bitume et sous le cagnard, en plein mois de juillet. Depuis son balcon, qu’il dit «adorer», l’internaute @lukas.mannhart a assisté à une scène qui résume assez bien tout ce que l’on vient de raconter. Au point de l’avoir filmée et, forcément, publiée.

On y voit un travailleur, uniforme orange sur la peau, s’activant sur une route à Soleure (selon un commentaire sous la vidéo partagée sur Instagram cette semaine), armé d’une technique que les footballeurs connaissent bien. Au lieu de se baisser pour ramasser les cônes alignés sur la chaussée, l’homme les fait basculer au sol avant de glisser un pied à l’intérieur et de le faire voler jusqu’à ses bras.

Résultat, un travail rapide et sans danger, parfait pour ne pas rentrer à la maison avec des douleurs dans le bas du dos.

Vidéo: instagram

C’est surtout une technique qui transforme des gestes banals du quotidien en véritable chorégraphie qui devient plutôt agréable à regarder. En moins de 24 heures, cette vidéo de quelques secondes a déjà accumulé près de 500 000 vues et bientôt 10 000 likes.

Dans les commentaires, Burger King Switzerland est allé jusqu’à considérer que le héros du jour devrait intégrer la Nati pour la prochaine Coupe du monde.

Image

Quoi qu’il en soit, il mérite peut-être déjà une petite augmentation, non?

(fv)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Moby est toujours vivant
Moby est toujours vivant
de Sainath Bovay
Paléo et la marque d&#039;Orelsan sortent une collab&#039; exclusive
Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive
de Sainath Bovay
Justin et Hailey Bieber s&#039;offrent une folie suisse à 12 millions
Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Thèmes
- Ce travailleur des routes impressionne les Suisses
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le nombre de nids de guêpes explose en Suisse et on sait pourquoi
En Suisse, les signalements de nids de guêpes se multiplient. Voici quel rôle jouent les températures dans ce phénomène et pourquoi les guêpes ont une moins bonne réputation que ce qu'elles méritent.
En Suisse, le nombre de nids de guêpes signalés a explosé en cinq ans. C'est ce que révèlent de nouveaux chiffres relatifs aux déclarations de sinistres effectués auprès de l'assurance la Mobilière. Entre 2021 et 2025, le nombre de cas pour 1000 ménages est passé de 0,27 à 1,34 à l'échelle du pays.
L’article