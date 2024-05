L'âge n'a pas l'air d'avoir d'effet sur Vera Wang. instagram verawang

L'âge de Vera Wang va vous choquer

La créatrice de mode a posté sur Instagram une série de photos d'elle en maillot de bain au bord d'une piscine et les internautes n'en reviennent pas.

Vera Wang surprend toujours autant, tant elle ne fait pas son âge. La designeuse est connue pour ses robes de mariées. Carrie Bradshaw portait l'une de ses créations dans le premier film Sex & the City. Mais plus qu'une marque, Vera Wang est une femme de... 74 ans! Elle fêtera d'ailleurs son anniversaire le 27 juin.

La New-Yorkaise d'origine chinoise a partagé sur Instagram une série de photos d'elle en maillot de bain au bord d'une piscine dans une maison des Hamptons pour, comme elle le dit, annoncer le début de l'été.

«Jeunesse éternelle. Tu dois avoir le syndrome de Benjamin Button, dans le bon sens» Un internaute sur Instagram

«Le temps s'incline devant toi et s'arrête de bouger» Un internaute sur Instagram

C'est qui, cette ado? instagram verawang

Quel est son secret de jouvence?

Contrairement à d'autres stars comme Gwyneth Paltrow et Gisele Bündchen, Vera Wang ne s'hydrate pas qu'avec de l'eau de coco et du jus de citron. C'est une fêtarde qui aime les cocktails à la vodka. Elle aime s'en jeter un p'tit à la fin de la journée pour «passer d'un horaire de travail très intense à une vie un peu privée.» D'ailleurs, elle a créé sa marque de prosecco, Vera Wang Party.

Preuve que Vera Wang a été gâtée par la nature, son régime alimentaire ressemble à celui d'une ado. Si elle fait du sport (yoga, golf, fitness), elle aime la junk food.

Je mange du McDonald's, absolument. J'en commande tous les jours, environ deux semaines, puis je change." disait-elle à Page Six en 2023.

Elle affirme pouvoir manger du McDo tous les jours pendant deux semaines sans problème. Elle est également friande des donuts de chez Dunkin Donuts.

Donuts & caviar: chic! instagram verawang

Mais quand on lui demande quel est son secret, elle répond:

«En gros, j'ai travaillé toute ma vie. Je pense que le travail vous garde jeune et stimulé. Je travaille de très longues heures, j'ai élevé deux filles. Je pense que rester occupé est le meilleur antidote pour une bonne santé.»

Son autre secret? Le sommeil. Ok, ça, ça fait du sens.

La styliste, qui crée régulièrement des looks pour Zendaya, dit ne pas avoir peur de vieillir, d'un point de vue esthétique: «J'ai plus peur des handicaps physiques... J'aime mon travail et je suis très passionnée par mon travail, mes amis, mes filles... Je veux dire que j'ai une vie très bien remplie.»

