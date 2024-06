People

Ces stars n'ont plus le droit d'acheter de Ferrari

Même si elles en ont largement les moyens, plusieurs célébrités sont sur la liste noire de la marque de voitures.

On ne rigole pas avec le fabricant automobile italien. Si vous achetez une Ferrari, n'allez pas lui ajouter un aileron (les Valaisans, on vous voit), lui changer les jantes ou pire encore, modifier le logo. Quello scandalo! (ça veut dire quel scandale en italien si jamais).

En gros, ne faites pas comme Justin Bieber, Kim Kardashian ou encore 50 Cent, ces fans de tunning qui sont désormais bannis de la marque. En effet, aussi influents soient-ils, Ferrari ne veut plus d'eux dans leurs petits papiers. Selon plusieurs sites spécialisés, ils n'ont pas respecté les 15 commandements de la marque (non officiels, mais connus des amateurs).

Justin Bieber a acheté en 2016 une Ferrari 458 Italia édition F1 et a eu la mauvaise idée de la modifier sans la permission de la marque: la couleur, les jantes et même le logo du cheval cabré. Il ne s'en est pas caché puisqu'à l'époque, il avait posté sur Instagram une photo de son bolide dans le garage West Coast Customs façon Pimp my Ride.

Une autre star est sur la liste noire. C'est Kim Kardashian, mais les raisons sont toutes autres. Ferrari estimerait qu'elle ne prenait pas assez soin de ses voitures. Selon le site spécialisé Hotcars, il y aurait une autre raison: en 2011, elle aurait reçu une Ferrari en cadeau de mariage lors de son union avec Kanye West de la part d’un homme d’affaires malaisien qui a par la suite été condamné pour fraude fiscale. Une mauvaise image pour le fabricant.

50 Cent aussi a rejoint le club il y a 4 ans, en postant sur Facebook des photos de sa Ferrari en train d'être emmenée pour réparation. Il avait écrit dans son post qu'il ne voulait plus de sa voiture après avoir dû la faire remorquer suite à une panne de batterie. Parmi les 15 commandements, on ne peut pas mal parler de la marque.

Le boxeur Floyd Mayweather Jr. a quant à lui revendu sa voiture. En effet, pour certains modèles rares et exceptionnels, Ferrari n'aime pas que ses clients revendent leur bolide comme s'il s'agissait d'un joujou. Le sportif s'en était séparé après seulement quelques mois. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, il est très content avec ses quelque 100 voitures, dont plusieurs Lamborghini, le rival numéro un de Ferrari.

La liste est encore longue: Tyga, Chris Harris, Nicolas Cage ou encore Blac Chyna ne font plus partie du club. Mais n'y a pas que Ferrari qui est rigide. Cette technique marketing pour rendre la marque très exclusive, d'autres marques la pratiquent. Patek Philippe, par exemple, mettra sur liste noire ses clients qui revendent leur montre.

