Pour son anni, Kanye West a utilisé des femmes nues comme assiettes

Le rappeur a organisé une petite sauterie à l'occasion de ses 46 ans. Sauf que des photos partagées sur Twitter montrent une mise en scène jugée dégradante pour la femme.

Kanye West est constamment dans la controverse. Quand il crée des vêtements, il fait des sorties antisémites. Quand il va à l'église, c'est en chaussette au bras de sa femme déguisée en suppo géant noir et quand il fête ses 46 ans, c'est avec des plateaux de sushis humains.

Des photos de son anniversaire du samedi 10 juin à Los Angeles ont fuité sur les réseaux sociaux. On y voit des femmes nues allongées sur des tables avec, sur elles, des sushis.

En plus avec l'ambiance bougies, on dirait presque un sacrifice humain. twitter popcrave

Mesdames et messieurs, nous sommes en 2023 et une femme immobile sert de plateau à sushis à une soirée. twitter popcrave

Les clichés ont généré une avalanche de réactions. Certains se sont offusqués: «Traiter une femme comme une assiette, c’est misogyne», peut-on par exemple lire. D'autres estiment que cette pratique tient du fantasme hollywoodien. Des internautes ont rappelé que Samantha Jones (Kim Cattrall) l'avait déjà fait dans le premier film Sex & the City en 2008.

Mais ce qui a encore plus choqué, c'est que North, la fille de Kanye West âgée de 9 ans, était présente et a assisté à cette pratique jugée dégradante pour la femme. Elle a été photographiée tenant la main de Bianca Censori, la nouvelle épouse du rappeur dans les rues de L.A. le soir même. Et il semblerait que la fillette a, elle aussi, le sens de la provocation puisqu'elle avait le visage faussement ensanglanté... Décidément, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre.

twitter mrsbarnesll

C'est quoi cette pratique venue du Japon?

On l'appelle «Nyotaimori», plus connue sous le nom de «Body Sushi». Cette pratique est élevée au rang d'art au Japon. Ses origines sont floues, elle daterait du 17e siècle, même si certains estiment qu'on pourrait remonter jusqu'à l'époque médiévale.

Les sushis sont placés sur des feuilles aseptisées pour éviter tout contact direct entre nourriture et peau humaine. Les mannequins ne sont pas choisies au hasard, elles doivent suivre un entraînement les obligeant à rester immobiles pendant des heures.

Voici comment ça se passe au Japon👇

Vidéo: youtube

Avant de devenir une assiette humaine, leur corps est complètement épilé et nettoyé. Elles doivent se savonner avec un produit spécial sans parfum puis s’asperger d’eau froide pour abaisser la température de la peau (et ainsi garder les sushis bien au frais). Quant aux invités, ils ont interdiction de toucher l'assiette humaine. Ils doivent prendre les sushis avec leurs baguettes. Il est également fortement déconseillé de taper la causette avec les modèles au risque de se faire virer de la soirée.

