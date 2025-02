Kris Jenner, la matriarche de la famille Kardashian, vend sa villa de Los Angeles. dr

La maison iconique des Kardashian est à vendre et voici combien elle coûte

Le manoir de Kris Jenner est sur le marché pour 13,5 millions de dollars. Visite d'une baraque qui a servi de décor pendant de nombreuses années à la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian.

On ne compte pas le nombre de salades en barquette que les filles Kardashian ont mangé dans la cuisine de Kris Jenner. On ne compte pas non plus le nombre de fêtes à thème pour des enfants de 8 ans qui ont été organisées dans le jardin comme s'il s'agissait de fiançailles. On ne compte pas non plus le nombre de larmes qui ont coulé dans les chambres des sœurs, à cause d'une Kim égoïste, d'une Kourtney incomprise ou d'une Khloe cocue.

Ça va? Y a assez de fours?

La maison Kardashian est iconique pour tous ceux qui ont regardé L'incroyable famille Kardashian (Keeping Up with the Kardashian, si vous étiez des gens cool qui avaient la chaîne E! TV sur votre télévision à écran plat). Elle a servi de décor pendant 14 ans, de 2007 à 2021. Le sol en damier noir et blanc fait partie des éléments de déco reconnaissables instantanément par tous les fans de l'émission.

Dans ce hall d'entrée, Kylie Jenner a par exemple confondu un poulet avec un porcinet. Nostalgie, quand tu nous tiens.

Désormais, on peut acheter cette demeure à Hidden Hills, sur les hauteurs de Los Angeles, au prix de 13,5 millions de dollars, soit 12 millions de francs. Selon le New York Times qui a révélé l'info, elle peut être achetée meublée pour un montant supplémentaire de 400 000 dollars, ce qui est souvent le cas pour ce genre de bien de luxe.

Mais Kris Jenner n'a pas fait du home staging comme dans l'émission de Stéphane Plaza. Dans cette maison, pas de sol en PVC imitation parquet et de résine pour recouvrir le carrelage dégueulasse de la salle de bain. La maman de six enfants a fait appel à un célèbre architecte d'intérieur nommé Ryan Saghian pour remplacer la quasi-totalité du mobilier «par des pièces modernisées provenant du grossiste de luxe européen Eichholtz», comme le décrit le journal.

Elle a également fait ajouter de nouvelles œuvres d'art et des lustres sur mesure. Au total, Kris Jenner aura dépensé 7 millions de dollars en rénovations, ce qui est un peu plus de la moitié de la valeur du bien sur le marché.

La maison se situe dans un community gate.

C'est probablement dans ce bureau que Kris Jenner a négocié le prix de la sex-tape de sa fille Kim.

La momager avait acheté cette propriété de 860 mètres carrés avec son ex-mari de l'époque, Caitlyn Jenner, pour 4 millions de dollars et elle a été construire en 1998.

Faut aimer le rose.

La villa située dans un compound avec terrains de tennis et club de piscine, possède six chambres et huit salles de bain.

La décoration se veut art déco.

Est-ce que Brandon et Brenda vivent dans cette maison?

Kris Jenner a depuis déménagé dans une demeure qu'elle a fait construire de A à Z, toujours à Hidden Hills. La baraque est bien plus grande et bien plus luxueuse que la précédente avec 1600 mètres carrés et une pièce, style dressing, réservée uniquement à sa vaisselle. Elle a comme voisine sa fille Khloe qui s'est également fait construire un monstre similaire.

Kris Jenner possède une autre villa à Hidden Hills et une maison à Palm Spring.

