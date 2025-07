La star qui murmure à l'oreille des corvidés.

«Arrêtez de crier!»: Cardi B a galéré au défilé Schiaparelli

La rappeuse de 32 ans a trouvé un moyen complètement barré pour faire parler d'elle sur le tapis rouge du défilé Schiaparelli, qui s'est déroulé ce 7 juillet à Paris.

La Fashion Week Haute Couture a pris Paris d'assaut ce 7 juillet. Et c'est à la maison Schiaparelli qu'est revenue la lourde tâche de lancer les hostilités. Les stars du monde entier ont convergé vers le Petit Palais dans leur appareil le plus compliqué, pour en jeter plein la vue en Une des magazines.

On a notamment aperçu les chanteuses Dua Lipa et Karol G, l'une en robe à écailles, en mode serpent des steppes, et l'autre si saucissonnée dans un bustier qu'elle avait bien de la peine à monter les marches.

Qu'on se rassure, Karol G s'est mieux débrouillée que Kendall Jenner, lors d'une montée des marches mémorable en Italie, en 2022.

Mais la star qui a le plus fait sensation, c'est évidemment la rappeuse Cardi B, qui s'est harnachée d'un costume digne de Maléfique pour l'occasion. La Drama Queen du rap, âgée de 32 ans, avait revêtu une robe ultra-moulante rehaussée d'une sorte de charlotte gigantesque faite de perles et de franges, dévoilant un décolleté vertigineux. A sa droite trônait un corbeau - un vrai, vivant, qui gigotait et croassait (en maudissant les humains et leurs caprices, à n'en point douter). Avant de s'engouffrer dans le Petit Palais, l'interprète de Bodak Yellow a longuement pris la pose.

A un moment donné, alors que son compagnon d'infortune ne cessait de battre de l'aile sous le crépitement des appareils photos, Cardi B a dû remettre à l'ordre les paparazzis:

«Arrêtez de crier, idiots! »

En version originale, parce que ça rend mieux:

«Stop yelling - fucking idiots!»

La chanteuse a accompagné ses doux mots d'un geste explicite pour faire comprendre à la foule de baisser d'un ton.

La diva a ensuite essayé de caresser le corvidé, qui lui a bien fait comprendre d'un mouvement de bec qu'elle n'avait pas intérêt à trop l'embêter. La star a alors brandi un doigt de mise en garde, avant de continuer à descendre les marches.

Bref, Cardi B a galéré, mais les spectateurs comme les internautes se sont bien marrés.

«lmfaoo Cardi B dit aux paparazzis de se taire pour ne pas déranger la foule»

«C'est un défilé ou un zoo?» vu sur twitter

D'autres ont volé dans les plumes de la star pour avoir mis en laisse un animal qui serait bien plus heureux sur un arbre que sur Cardi B:

«On adore la maltraitance animale glamourisée en 2025» source: instagram, melty

«Je suis beaucoup plus indigné par le fait que le corbeau soit attaché par les pattes pour des photos d'un défilé dont il a rien à faire dedans» source: instagram, melty

«Maltraitance animale» Vu sur x

De son côté, la chanteuse n'a rien laissé paraitre devant les journalistes, déclarant: «Je n’ai pas peur des oiseaux. Ce sont mes amis. J’ai contrôlé cet oiseau, On est meilleurs amis maintenant.»

Bon, après toutes ces émotions fortes, on espère que les stars auront réussi à coincer leurs atours grandiloquents sur les chaises du front row pour profiter pleinement du défilé.

Clairement, c'était pas simple.

Un cœur qui bat

Le défilé, qui avait pour thème une torsion futuriste des archives, a offert quelques pièces d'exception. Notamment une robe trompe-l'œil, entièrement recouverte d'yeux....

...et un bijou simulant un cœur qui bat, dessiné par l’artiste espagnol Salvador Dalí et fabriqué par le joaillier Carlos Alemany. Selon le directeur artistique de la maison, Daniel Roseberry, cette pièce symbolise le cœur battant de la haute couture. Tout un programme.

Le bijou en strass rouges, avec ses pulsations mécaniques, est certes sublime, mais Cardi B a fait plus fort; rien ne bat plus vite que le coeur d'une star qui perd le contrôle sur le tapis rouge.