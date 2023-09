Robbie Williams manifeste en Suisse: «je proteste contre tout»

Il s'est passé un truc entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet

La cadette du clan Kardashian-Jenner s'est rendue au concert de Beyoncé accompagnée de l'acteur franco-américain. De quoi affoler la planète People et les réseaux sociaux, évidemment.

Ce qui devait arriver arriva. Et non, on ne parle pas des tenues argentées (et ringardes) que Kim Kardashian et sa bande ont portées. L'air de rien, alors que le monde les avait oubliés, Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont officialisé leur relation en se rendant au concert de Beyoncé à Los Angeles. Et ils ont fait bien plus que discuter... Une apparition qui a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux.