Cardi B divorce, mais elle a un truc plus important à annoncer

D'autres se demandent si le prochain album de Cardi B, le deuxième après l'énorme succès d'Invasion of Privacy, verra véritablement le jour. Selon une source de People , elle serait en train de l'enregistrer et il sortira même cette année.

Quant à bébé numéro 3, il fait déjà beaucoup parler de lui. Certains de ses 166 millions de fans sur Instagram semblent perturbés par cette double annonce, comme si on ne pouvait pas être enceinte et divorcer en même temps. Choisis ton camp, girl!

Mais fin du conte de fée pour Cardi B et Offset après une relation façon grand huit. Car depuis qu'ils se sont mariés en septembre 2017, des rumeurs de tromperie circulent régulièrement sur le rappeur. Cardi B avait initialement demandé le divorce en septembre 2020 qu'elle avait annulé près de deux mois plus tard en révélant qu'ils étaient de nouveau ensemble. Cette fois-ci, il semblerait que ce soit la bonne.

La star de 31 ans a déposé une demande de divorce le 31 juillet. Un représentant de l'artiste a déclaré à l'Associated Press: «Cela n'est pas basé sur un incident particulier, ça a pris du temps et c'est amical». Néanmoins, selon Page Six , Cardi B chercherait à obtenir la garde principale de ses deux enfants: Wave, 2 ans et Kulture qui vient de fêter son anniversaire en prenant un jet privé direction Disney Land Paris... depuis Los Angeles. Un cadeau modeste pour une petite fille de 6 ans.

«Avec chaque fin vient un nouveau départ! Je suis tellement reconnaissante d'avoir partagé cette saison avec toi, tu m'as apporté plus d'amour, plus de vie et surtout tu as renouvelé mon pouvoir! Tu m'as rappelé que je pouvais tout avoir! Tu m'as rappelé que je n'ai jamais à choisir entre la vie, l'amour et ma passion!»

