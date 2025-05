Finie la discrétion: Gigi et Bradley veulent faire savoir au monde entier que leur couple est solide.

Gigi Hadid et Bradley Cooper officialisent leur relation

Gigi Hadid a posté ce 4 mai 2025 une série de photos capturant sa fête d'anniversaire, à l'occasion de ses 30 ans. Une photo n'a pas laissé les fans indifférents.

«Quand l'amour au grand jour passe, le conditionnel trépasse», dit un fameux dicton dont les journalistes people sont très friands (non). Le mannequin Gigi Hadid et Bradley Cooper ne dérogent pas à la règle: voilà des mois que les deux tourtereaux font des apparitions ensemble, mais restent discrets sur leur statut officiel.

Gigi avait certes laissé entrevoir les fondements de sa vie amoureuse actuelle au détour d'une interview à Vogue, dans laquelle elle expliquait avoir rencontré l'acteur américain dans un anniversaire commun. Elle avait même déclaré: «il me donne tellement de choses: des encouragements et, tout simplement, de la foi». Mais contrairement à Brad Pitt et à sa chérie genevoise Ines de Ramon, l'on n'avait pas encore eu droit à une photo romantique en bonne et due forme sur tapis rouge.

Un manque désormais corrigé, puisque celle qui a défilé pour Victoria's Secret vient de poster sur Instagram une série de clichés capturant sa soirée d'anniversaire, ce 4 mai 2025. La belle, qui fêtait ses 30 ans, a rajouté une photo qui n'a laissé personne indifférent: on la voit galocher son chéri, devant un gâteau gigantesque.

Tout ça devant une montagne de sucre.

Les fans des deux stars ont bien entendu exulté dans la colonne de commentaires.

«Gigi Hadid qui embrasse Bradley Cooper!!!! OMG!» c'était plutôt omgggggggg vu sur instagram

«J'ai presque pleuré»

«Ummm est-ce que ça rend ça officiel, Instagram?! 😩»

L'on pouvait trouver également çà et là quelques commentaires peu amènes sur la différence d'âge entre la «birthday girl» et l'acteur de 50 ans. Bon, et aussi quelques punchlines sur le gâteau, du genre: «on espère que ta maman te laissera manger quelques miettes», Yolanda Hadid étant connue pour être très sévère sur la diète de ses filles.

Mais ces mauvaises langues ne vont évidemment pas atteindre Gigi Hadid, qui semble avoir pris l'autoroute du bonheur depuis sa précédente séparation qui avait fait grand bruit. Comme le rappelle Voici, c'est en 2021 que Gigi s'est séparée d'avec le chanteur britannique Zayn Malik, un an après avoir donné naissance à leur fille prénommée Khai.