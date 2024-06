N'est pas Hailey Bieber qui veut. watson

«Enceinte, je me suis habillée comme Hailey Bieber et j'ai morflé»

Le mannequin, enceinte de Justin Bieber, ne porte pas de vêtements de maternité. Les médias et les réseaux sociaux s'extasient devant ses looks, mais pour l'avoir fait, on ne tient pas toute la journée avec un bouton de jeans qui nous rentre dans le bide.

Plus de «Divertissement»

Marie-Adèle est maman Marie-Adèle Copin ne peut s'empêcher de râler. Son bébé, elle l'aime, mais dans les bras de la nounou. Suivez-la sur ses réseaux sociaux et sur son blog

En ce moment, les réseaux sociaux et les médias people sont obsédés par les looks de Hailey Bieber. La femme de Justin Bieber attend son premier enfant. Au lieu de porter des vêtements pour femmes enceintes, elle s'habille «normalement». Normalement, c'est-à-dire que vous ne la verrez jamais avec un jeans de grossesse, ceux qui ont un gros élastique au niveau de la taille. Et on la comprend. D'abord, être stylée en toutes circonstances, ça fait partie de son job de mannequin, et en plus, ces fringues de grossesse sont vraiment moches.

Hailey Bieber est un papillon de lumière. Image: instagram

Quand j'étais enceinte (et mannequin) comme Hailey Bieber, je me sentais frustrée. Je voulais absolument éviter ces vêtements de grossesse parce qu'aucune des marques que j'aime porter d'ordinaire (American Vintage, Arket, Acne) n'en proposait. Quant aux marques spécialisées, elles ne font pas rêver. C'est souvent cucul et ringard.

H&M a quand même deux, trois pièces qui ne vous ridiculisent pas trop, mais là aussi, on sent qu'ils ne se foulent pas. Sans compter que leur gamme pour femmes enceintes n'est disponible qu'en ligne et vu que toutes les femmes attendant un enfant font la même taille, c'est très pratique pour choisir le bon jeans depuis son smartphone.

Hailey Bieber qui porte un pantalon à pinces. Même quand t'es pas enceinte c'est difficile de porter ce genre de truc.

Alors oui, c'est très bien que Hailey Bieber montre qu'on peut être stylée enceinte. Moi-même j'ai voulu m'habiller normalement durant ma grossesse. Mais contrairement à Hailey Bieber, je ne voulais pas acheter des fringues plus grandes que je n'allais porter que six mois. J'ai donc souvent volé les vêtements de mon mari (heureusement il n'est pas beaucoup plus large que moi) et je vous assure que passer la journée avec un short en jeans quand on est enceinte de 6 mois et plus, ça n'a rien d'agréable.

D'abord, le short tombe. Il faudrait qu'il soit tenu par des bretelles ou qu'il passe au-dessus du bidon, mais aucune femme enceinte ne veut ressembler à Obélix. J'étais tout le temps en train de le remonter et surtout, il faut imaginer que la peau du ventre d'une femme enceinte est anormalement tendue et sèche, et qu'elle peut démanger. A la fin de la journée, quand j'enlevais le short pour me glisser dans un jogging confortable, je me demandais vraiment pourquoi je m'infligeais ça.

La réponse, je la connaissais: je voulais me sentir jolie. Quand on est enceinte, on peut avoir la sensation d'être prisonnière d'un corps qui n'est pas vraiment le sien. On peut se réveiller le matin et se dire: «Je me sens grosse». A quelle femme enceinte ça n'est pas arrivé? On a les hormones en feu, peut-être des problèmes de peau, les cheveux gras, du stress, de la fatigue... Donc si on peut éviter d'être habillée comme un sac à patates de temps en temps, ça nous fait plaisir.

Ce que les looks de Hailey Bieber ne disent pas, c'est qu'elle ne les porte probablement que pour les photos qu'elle poste sur Instagram.

Free the Belly!

Ce que les looks de Hailey Bieber ne disent pas non plus, c'est que ce n'est pas si simple de «Free the Belly» quand on n'est pas une star. Je ne me suis jamais sentie aussi nue qu'en me baladant en ville de Genève avec le ventre à l'air. Clairement, les gens ne sont pas prêts. On me regardait comme si je portais un T-shirt mouillé sans soutien-gorge. D'ailleurs, ça m'a rappelé un épisode de Friends dans lequel Rachel est enceinte et laisse apparaître son ventre rond, ce qui met mal à l'aise Ross qui lâche maladroitement:

«Tu ne crois pas que c'est inapproprié de sortir comme ça?» Ross, toujours les pieds dans le plat.

Ça en dit long sur le chemin qu'il reste à faire pour que le ventre d'une femme enceinte soit normalisé. Et l'épisode de Friends a beau dater de 2001, rien n'a changé. Quand j'étais enceinte, mes amies mamans m'ont dit:

«Je ne sais pas comment tu fais pour te promener comme ça, moi j'osais pas» Des amies mamans

Hailey Bieber n'est pas la première star à jouer les femmes enceintes cool. Le «Free the Belly», c'est Rihanna qui l'a popularisé en 2022 lorsque la chanteuse avait annoncé la naissance de son premier enfant en organisant un shooting en plein hiver à New York avec son ventre à l'air.

Pour sa deuxième grossesse, elle a été choisie par Louis Vuitton pour une campagne publicitaire où on la voyait avec une chemise ouverte sur son ventre rond. Jamais une maison de luxe n'avait autant glamourisé une femme enceinte et qui plus est, qui ne caresse pas son ventre.

On a plus souvent vu des photos de mamans enceintes entourant de leurs mains leur baby bump que des shootings où les femmes enceintes portent de gros sacs (même si on sait qu'ils sont vides). Le message est clair: les femmes enceintes d'aujourd'hui sont fortes et sexy. Néanmoins, tout le monde ne peut pas se payer un pantalon de grossesse Louis Vuitton.

Louis Vuitton a eu la délicatesse de ne pas gommer la ligne brune du ventre de Rihanna. Pour le reste, rien ne laisse penser que la peau de la star respire. louisvuitton

Il faudra encore patienter pour que des marques grand publique (je pense à Zara, Uniqlo, Muji, Mango, Massimo Dutti) fassent de vraies propositions aux femmes enceintes.

Les jouets en plastique pour bébé, on en pense quoi?

Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants