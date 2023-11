People

Afida n'a pas changé

L'ex-candidate de téléréalité - et chanteuse à ses heures perdues - Afida Turner est de retour avec un nouveau clip, High Energy.

Après le dégel annuel de notre chère Mariah Carey, voilà une autre diva qui a décidé de gâter - au sens premier du terme, diront les haters - nos oreilles en fin d'année. Il s'agit de l'inégalable Afida Turner, que l'on connaît pour sa participation à l'émission de téléréalité «Loft Story» en 2002. Ce mercredi, elle a dévoilé le clip de sa toute nouvelle galette musicale, notre dinde de Thanksgiving à peine digérée.

Une aubaine que les fans de la starlette de 46 ans attendaient depuis des lustres, eux qui ont ressassé pendant de longs mois sa reprise d'un classique de 1987 signé Guesh Patti. A n'en point douter, vous vous souvenez certainement du langoureux...

«Etienne, Etienne, Etienne»

...dégorgé à pleins poumons compressés dans un justaucorps en latex sur le plateau de Jordan de Luxe, ou celui de TPMP. Eh bien, désormais, place à:

«Highhhhhhhh Energyyy»

Celle qui, pêle-mêle, expliquait dans les colonnes de Paris Secret que «ma voix c’est mes couilles», et qui se rêvait candidate à l'élection présidentielle française, a investi début novembre les Ateliers du Cinéma à Beaune pour une nouvelle production haute en couleur.

L'ambiance du clip, très extravagante, est un clin d'œil à la culture gay telle que célébrée dans les années disco.

Synthés et fumigènes sortis tout droit des années 80, défilé de justaucorps et strings aux teintes criardes, poses plus que suggestives, roulades et cambrures en guise de chorégraphie, ainsi que quelques figurants perdus dans le lot: Afida a fait du Afida, sans changer une once la formule magique qui fait mouche auprès du public depuis des années.

En effet, un jour après sa mise en ligne, le clip compilait déjà plus de 13 000 vues. On vous laisse juger du visuel ici:

Afida Turner - High Energy Official Music Video Vidéo: youtube

