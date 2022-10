Afida Turner a fait du Afida Turner sur C8. capture d'écran

People

Afida Turner chante «Etienne» en total look latex sur C8, c'est lunaire

Vendredi 14 octobre, les téléspectateurs de l'émission Chez Jordan sur C8 se sont réveillés avec une prestation... unique. A tout juste 9 heures du matin, Afida Turner s'est déchaînée dans la petite lucarne en bas résille et body en latex.

Et une énième séquence improbable pour Afida Turner La personnalité médiatique, chanteuse à ses heures perdues, plus connue pour ses frasques que pour sa musique, a remis ça vendredi 14 octobre sur le plateau de C8 dans l'émission Chez Jordan. Face à l'animateur Jordan Deluxe qui peine à réprimer quelques gloussements, la belle-fille de Tina Turner se lance dans une parade bestiale en body latex et bas résille. La prestation, diffusée à une heure très (trop?) matinale, est hypnotique. Personne n'était prêt.

Vidéo: watson

L'émission, qui dure 25 minutes, met aussi en lumière le parcours de la self made Afida Turner. L'animateur, ami de la dame, tente de l'interroger sur son enfance, son rapport à la dépression, sa relation avec sa belle-mère Tina Turner, les comparaisons avec Loana, mais sur les réseaux sociaux, c'est la séquence musicale qui a retenu l'attention. Afida Turner l'a par ailleurs elle-même souligné avec beaucoup de tact et d'élégance sur Twitter:

«BRAVO ENCORE TOP TWEET ET PLUS 1 MILLION 3 POURTANT J AI CHANTÉE 1 SEUL COUPLET ÇA PROMETS» Pour une immersion totale, j'ai laissé les fautes d'orthographe et l'écriture en lettres capitales, signe distinctif d'Afida Turner sur Instagram.

Une séquence qui a inspiré les plus grands mèmeurs français, sur lesquels on peut toujours compter pour traiter les dossiers importants:

Image: instagram

Image: instagram

La talentueuse Afida Turner n'en était pas à son coup d'essai en matière de séquences qui font faire un looping au commun des mortels. En voici quelques-unes:

Elle est partout...

Bon, ça suffit, je vous propose ces photos pour contrebalancer:

