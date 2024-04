Hop suisse! instagram gisele

Gisele Bündchen fait du tourisme en Suisse

Le top model Gisele Bündchen a posté une série de photos prises en Suisse, du côté de Schaffhouse, ce jeudi en fin d'après-midi.

Le mannequin le plus emblématique du Victoria's Secret fashion show (et accessoirement l'ex-femme de Tom Brady) est parmi nous.

Le top brésilien Gisele Bündchen, 43 ans, a posé ses valises et son mètre huitante en territoire helvétique, de l'autre côté de la Sarine.

Il faut dire que la star était déjà en Suisse il n'y a pas si longtemps puisqu'elle était de passage au salon de l'horlogerie Watches and Wonders Geneva 2024 qui s'est déroulé du 9 au 15 avril. La quadragénaire a peut-être eu envie de prolonger le plaisir touristique avant de rentrer au bercail.

Sur cette première image, on voit le drapeau suisse baigné par les eaux du Rhin. Image: instagram gisele

Et c'est son compte Instagram qui le prouve. Sa dernière publication compte pas moins de dix photos, dont une partie la croque dans un paysage bucolique, notamment aux abords des chutes du Rhin, pas loin de ce qui semble être le château de Wörth.

Bon, nous, on ne connait pas trop cet endroit, alors on l'a googlé, et on a découvert qu'il s'agissait d'une fortification de la commune suisse de Neuhausen am Rheinfall, dans le canton de Schaffhouse, qui est chargée d'histoire, et qui servait de point de douane voilà belle lurette.

Les chutes du Rhin. source: wikipédia

Le lieu est encore plus chargé d'histoire maintenant que Gizou y est passée. Dites-vous qu'elle a même posé sa main sur la barrière. Fétichistes de tous poils, vous êtes prévenus!

Gisele vit dangereusement. Image: instagram gisele

La star pose ensuite au bord de la Limmat, et même sur un territoire fort hostile - les quais CFF - bravant les annonces en suisse allemand et la ligne de sécurité. Quel courage!

En bonne citoyenne, la Brésilienne ne franchit pas complètement les lignes de sécurité, mais elle les piétine tout de même, et étend son bras d'un geste extatique. Qui l'eut cru, les CFF, ça rend vraiment de bonne humeur. Ou peut-être est-ce la perspective de se rendre à Saint-Gall, destination que l'on peut lire sur le panneau d'affichage derrière elle, qui lui met une telle banane.

Gisele a légendé sa publication:

«Un aperçu de mes journées ces derniers temps🤍»

La voici à Zurich proche du Münsterbrücke. Image: instagram gisele

On découvre même qu'en Suisse, Gizou se descend des trucs méga-caloriques, si l'on en croit la photo de crème brûlée bien «glucidifiée» qu'elle a postée. Après, rien ne nous dit que le top n'a pas simplement gobé les fruits, et laissé le reste, puisqu'on connait tous son régime ultra-discipliné. Toutes ces jolies photos sont parsemées de portraits de fleurs, qu'elle renifle allègrement.

Image: instagram gisele

Cette petite ballade helvétique a dû bien l'épuiser, puisqu'elle a terminé son post par un petit «quote» bien Insta, bien wellness, sur la gratitude.

Image: instagram gisele

Nous aussi, on est reconnaissants que tu sois aussi près de nous, Gisele. Namasté.

