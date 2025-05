Léna Situations va jouer dans Spider Island, un film d'horreur où de vrais acteurs côtoient des influenceurs. Image: watson

On n'a pas fini d'entendre parler de Léna Situations

Léna Mahfouf, connue sous le nom de Léna Situations, fait ses premiers pas dans le cinéma avec Spider Island, un film d'horreur britannique actuellement en tournage.

De YouTube au cinéma, il n'y a parfois qu'un pas. C'est du moins le cas pour Léna Situations, de son vrai nom Léna Mahfouf. La célèbre créatrice de contenu française sera à l'affiche de Spider Island, une comédie d’horreur réalisée par le cinéaste britannique Christopher Smith (Severance, Black Death). Cette information a été révélée par le média Deadline.

Le film raconte l’histoire d’un groupe d’influenceurs réunis pour l'inauguration d'un hôtel de luxe sur une île paradisiaque. Un séjour qui va tourner au vinaigre, puisque nos stars du web vont être confrontées à des araignées mortelles. Spider Island joue la carte de la satire et de la mise en abyme en réunissant à l'écran des acteurs confirmés et des figures du web venues d’horizons variés, comme Léna Situations. Au casting, on retrouve également Rose Williams, Tim McInnerny, Avani Gregg, Owen Warner, Andy Nyman, Carlotta Banat et Anuschka Van Lent.

«Je cherchais le projet idéal pour concilier effroi et rire, et Spider Island l'a parfaitement compris. Nous disposons d'un mélange unique de créateurs et d'acteurs issus de la vie réelle, ainsi que d'un excellent scénario pour créer une comédie d'horreur adaptée à notre époque» Christopher Smith, réalisateur

Léna Mahfouf est surtout connue pour ses vlogs, son expertise de la mode et ses collaborations avec de grandes marques. Si la créatrice de contenu avait déjà mis un pied dans le monde du cinéma en prêtant sa voix à la Barbie sirène dans la version française du film Barbie en 2023, Spider Island marque sa toute première apparition en tant qu'actrice dans un long-métrage. Le tournage est actuellement en cours à l’île Maurice, pour une date de sortie encore inconnue.