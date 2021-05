Des toutous photoshopés dans de la nourriture, mmhh!

Divertissement

Photos

Ce compte Instagram propose des photos de sushis, cookies, burgers et autres gâteaux avec des têtes de chiens. On les boufferait!

On va jouer à «tu préfères». Tu préfères les chiens ou la bouffe? Plus besoin de choisir avec le compte Insta @dogs_infood puisque comme son nom l'indique, il s'agit de chiens dans de la bouffe.

Bon, les toutous ne sont pas pour de vrai dans de la nourriture, ça serait dégoûtant et on n'est pas des monstres. Les chiens sont photoshopés dans des photos de plats qui ont l'air hyper alléchants. Sauf que là, en plus de nous donner faim, les photos nous font pousser des petits cris aigus. «Haaaan l'est trop mimi le pitit bichon-sushi!» ou «Awww le chien-saucisse dans une saucisse, trop lol!».

Voici le chien-saucisse, continuez à scroller sur notre délicieuse sélection «qui a du chien» (lol). 🐶

Vous préférez: Les chiens Les saucisses Les chiens-saucisses

On ne pense pas assez à utiliser du saumon comme couverture.

J'intitule cette œuvre «avocadog».

Bonjour, j'aimerais un Sundog au caramel.

Ce chien a cuit trop longtemps.

Vous le voyez, le toutou?

Il a un grain, ce chien.

Voici des chiens dans des Crocs. 👇

Encore une histoire qui a du chien (lol) avec ce boxer qui panique durant le car wash. 👇

Vidéo: watson

Enfin, toujours dans un doggy theme, voici des toutous avec des mulets.👇

1 / 14 Et si on se poilait sur les meilleures coupes mulet de chiens source: reddit

