Divertissement

Politique

9 raisons de penser que Matthew McConaughey ferait un super gouverneur



Image: watson / shutterstock

9 raisons de penser que Matthew McConaughey ferait un super gouverneur

L'acteur américain flirte avec l'idée de se lancer en politique depuis des mois. Le sénateur texan Ted Cruz, lui, flippe de le voir y arriver. Nous, on trouverait ça super.

Ted Cruz, c'est ce type devenu un mème après avoir abandonné le navire. Souvenez-vous, en février, alors que le Texas fait face à une vague de froid historique, le frileux sénateur s'envole pour le soleil de Cancún.

Aujourd'hui, Teddy est en PLS: il a peur qu'un acteur hollywoodien pique le trône de l'actuel gouverneur, son pote Greg Abott, un républicain en perte de vitesse.

Un des nombreux détournements de Ted Cruz, façon «le type est parti se planquer sur Mars». 👇

Jeudi 17 juin, Ted Cruz a déclaré à la radio que McConaughey ferait un super candidat. «C'est un type très charmant, c'est une star de cinéma. J'espère que ça n'arrivera pas, mais vous savez quoi? Il va devoir prendre sa propre décision.» Merci Captain Obvious.

Sauf que nous, on trouverait ça super que Matthew McConaughey soit candidat. S'il ne s'affilie pas aux républicains, il ne se déclare pas démocrate non plus: une position dangereuse pour le gouverneur républicain, Greg Abott, candidat à sa réélection.

9 raisons qui prouvent que Matthew ferait un gouverneur génial

Il sauve le monde dans le film Interstellar et on a besoin de plus de gens qui sauvent le monde et pas juste leurs fesses au Mexique (coucou Ted Cruz).

Il a également sauvé Jennifer Lopez d'une mort atroce dans The Wedding Planner. Alors qu'une benne pleine d'ordures menaçait d'écraser la dame, Matthew n'a pas hésité à se jeter en avant. Merci à lui.

Il a une bonne implantation capillaire et de jolies boucles cuivrées.

Il a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour Dallas Buyers Club. Je l'ai pas vu, mais ma collègue vous le recommande. Il a reçu une flopée de distinctions pour ce film.

Le type a refusé un énième rôle dans une comédie romantique parce qu'il voulait plus faire ça. Ça fait quand même un non à 14 millions de dollars. Le mec est strong.

Par contre, on lui demande de perdre 20 kilos pour jouer un type séropositif et il y arrive. Le mec est STRONG.

Il est né un 4 novembre, le mec est Scorpion. Et les Scorpions font de bons leaders (en tout cas, mon amie qui est née un 7 novembre elle sait toujours ce qu'il faut faire face à l'adversité).

Ses parents se sont mariés trois fois ensemble (entre deux, ils ont divorcé deux fois). Je sais pas si c'est un argument mais je trouvais ça marrant.

Il raconte sa life sur sa chaîne Youtube avec pas mal d’autodérision sur lui et son Etat. «Que vous soyez nés au Texas, que vous ayez épousé quelqu'un ici ou que vous soyez juste venu pour les barbecues...». Hihi.

Les élections pour le poste de gouverneur au Texas se dérouleront en 2022, good luck Matt!

Vous voulez revivre la grande évasion de Teddy au Mexique en mèmes? C'est par ici. 👇

A propos de vacances, elle, elle a horreur de voyager avec ses semblables. 👇

Vidéo: watson

BONUS: Matthew a vécu en Australie et il a survécu aux animaux flippants qu'on trouve là-bas. 👇

1 / 22 19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant source: facebook