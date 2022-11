Le Listenbourg, ce «nouveau» pays européen que Poutine veut envahir

Le 31 octobre 2022, une nouvelle nation fait son apparition sur la carte du monde: le Listenbourg. Situé au-dessus de l'Espagne et du Portugal, ce pays est sorti de terre en quelques heures, bousculant massivement la géopolitique et la communauté internationale.

Un président, un roi, plusieurs ministères, un McDo, une reconnaissance internationale et une entrée dans l'Otan, en quelques jours seulement. Le Listenbourg, ce pays imaginaire, découvert le 31 octobre 2022, où les internautes y fourrent des jours meilleurs (et quelques magnifiques âneries).

Les Gardiens de la Galaxie sont sur Terre pour Noël et vous n'êtes pas prêt

La bande-annonce de The Guardians of the Galaxy Holiday Special vient d'être dévoilée. Star-Lord et ses coéquipiers superhéros offrent aux fans un joli cadeau de Noël: un film prévu pour le 25 novembre.

On dirait bien que Disney a encore «disneyisé» une franchise Marvel. Pour faire patienter les fans avant la sortie des Gardiens de la Galaxie vol. 3 prévue pour mai 2023, les studios aux oreilles de Mickey ont prévu un film spécial Fêtes de fin d'année.