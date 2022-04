On apprend en s'amusant! Jimmy Carter et l'attaque du lapin tueur

Will Smith, le Covid et la Star Ac' sont dans l'actu de la semaine en mèmes

«J'ai le béguin pour la colocataire de ma copine...»

Bonjour! Il m'est arrivé un truc un peu bête. Je sors avec ma copine depuis peu de temps (4 mois) et elle est incroyable. Mais je trouve aussi sa colocataire très intéressante. Et nous avons eu de belles conversations. Ma copine s'est couchée plusieurs fois plus tôt parce qu'elle était fatiguée, moi je suis resté un peu plus longtemps dans la cuisine avec sa colocataire et nous avons parlé un peu plus. Nous nous sommes très bien entendus.