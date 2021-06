Divertissement

Quiz

Comment vis-tu vivre l'Euro 2021?



Comment vas-tu vivre l'Euro 2020? Image: shutterstock

Il y a les puristes et ceux qui s'en FOOT (sorry not sorry). Mais une chose est sûre, l'Euro ne laisse personne indifférent et chacun a sa manière de vivre ce mois 100% «fôte». Et toi, dans tout ça? Fais vite ce quiz pour le savoir!

Quiz 1. Le foot, c'est quoi pour toi? Une religion Le diable Bah... Un sport? Une bonne excuse pour picoler! 2. À quand remonte la dernière fois que tu as mis les pieds sur un terrain? Dimanche passé en gueule de bois. J'y suis en ce moment même. Quel type de terrain? Terre battue? Je ne sais plus, mais la prochaine fois, ce sera si je vais en enfer. 3. Tu ne vas jamais voir un match sans: Une bonne excuse pour partir avant la fin. Une flasque d'alcool glissée dans ta poche. Tes fumigènes et ton vuvuzela. Ta plaquette de Xanax. 4. Quel est ton maillot préféré? Le tout nouveau de la Suisse. Le maillot de bain. Shutterstock Obligation de porter celui-ci à chaque fois que j'entre dans un stade. Shutterstock J'ai pas de maillot mais je porte volontiers ce gilet. 5. Avec qui vas-tu voir le match? Jamais sans les potes. Tout seul s'il le faut. Avec la personne qui m'a forcée. Avec Satan en personne. 6. Que consommes-tu pendant un match? Binch binch binch. Trop focus, pas le temps de consommer. Je consomme ma haine. Avec le match Tinder tu dis? D'habitude je prends un spritz. 7. Quelle est ta musique pour célébrer un but? Samba de Janeiro - Bellini (ta taa ta taa tatata tataaaaa) I don't care - Icona Pop Shots - LMFAO Mad World - Gary Jules 8. Comment fêtes-tu la victoire de ton équipe préférée? Par une bonne grosse cuite. Je klaxonne en hurlant jusqu'au bout de la nuit. Je n'ai pas d'équipe préférée. Je mets des boules quies pour ne pas entendre les klaxons. 9. Qu'est-ce que tu fais après un match? Bamboula! Je suis ce que font mes potes. Je compte le nombre de match restant avant la fin de la compétition. Je mets direct le compte à rebours pour le prochain match! Résultat

Alors, quel est ton résultat? Est-ce qu'il te correspond? Dis-le-nous en commentaire!

