Quel relou des vacances d'été êtes-vous?

Les 10 trucs les plus bizarres que les gens ont commandé en room service

Les vacances: attentes vs réalité

En été, on croise forcément le chemin d'un type de vacancier qui nous tape sur le système: le bourré de service, le snob, le craintif, celui qui ne fait aucun effort pour se plier aux coutumes locales. Il y en a tant.

On est tous le relou de quelqu'un et il n'y a pas de raison que ça change pendant les vacances d'été. Mais quel type de relou êtes-vous? Faites notre test de personnalité pour le découvrir.

«Tu as perdu tes couilles»: Eminem se dispute avec son double

Grâce à l'intelligence artificielle, le rappeur s'est confronté à son alter ego dans une vidéo. Eminem doit alors répondre aux questions insistantes de Slim Shady - et fait ainsi table rase d'une partie de son passé.

Eminem - et son alter ego Slim Shady - ont marqué le monde du hip-hop. Dans son dernier album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), le rappeur américain tue toutefois son ancien moi - au grand dam de certains fans.