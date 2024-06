Les vacances arrivent! Image: keystone

Vous prenez l'avion? Ne faites plus ça avec votre valise

La saison des vacances commence. Et avec elle, de nombreux problèmes. Par exemple, les bagages perdus ou les longues attentes devant un tapis roulant. On vous explique comment en éviter quelques uns.

Marina Speer / watson.de

Les voyages en avion riment généralement à la fois avec stress et excitation: n'ai-je rien oublié d'important? Est-ce que je suis à la bonne porte? Arriverai-je à temps pour l'embarquement? La gestion du temps et le souci des bagages nous accompagnent jusqu'à destination.

Voilà pourquoi il existe des astuces pour se faciliter la vie dans un aéroport: pour repérer au plus vite leur valise sur le tapis roulant, certaines personnes lui attachent des rubans colorés ou d'autres signes distinctifs. Mais un spécialiste de la question nous explique pourquoi cette idée soi-disant intelligente peut poser problème.

Le fameux truc du ruban

Chaque année, plus de 20 millions de valises ou de sacs sont perdus ou arrivent en retard. Il n'est donc pas étonnant que les passagers renoncent désormais à la soute et optent pour un bagage à main. Ils économisent ainsi non seulement de l'argent, mais aussi du stress.

Pour les voyages plus longs, en revanche, ceux qui nécessitent alors davantage de bagages, il n'y a pas d'autre choix que de les enregistrer. Cette tâche est devenue très simple et pratique, grâce à des étiquettes avec un code à imprimer et mettre soi-même.

L'arrivée reste néanmoins une partie laborieuse et tendue. Qui n'a jamais angoissé en cherchant sa valise sur le tapis à bagages – surtout quand celle-ci tarde à se montrer?

Pour résoudre ce problème, des voyageurs ont trouvé une astuce qui a fait ses preuves. Grâce à un ruban de couleur ou d'un autre signe distinctif flashy sur la valise, celle-ci est reconnaissable de loin et ne sera pas échangée par inadvertance avec une autre.

Problèmes de scannage des bagages

Mais un bagagiste de l'aéroport de Dublin a révélé le défaut majeur de cette technique: elle retarde, selon lui, l'arrivée de la valise sur le tapis de retrait. Il explique sa découverte au portail d'information irlandais RSVP Live:

«Les rubans que les voyageurs attachent à leur valise pour les reconnaître provoquent parfois des problèmes lors du scannage».

Les accessoires colorés aident certes à reconnaître sa valise parmi les nombreux bagages à l'apparence similaire. Mais elles attirent également l'attention des scanners de l'aéroport et perturbent leur fonctionnement.

L'employé de l'aéroport explique que les bagages qui ne peuvent pas être scannés automatiquement finissent par être traités manuellement. C'est souvent à ce moment-là que débutent les soucis pour les voyageurs et que la valise n'arrive parfois pas à temps dans l'avion.

Non seulement les rubans, mais aussi les vieux stickers – souvenirs de voyages passés – peuvent induire les scanners en erreur. Voilà pourquoi il vaut en fait mieux ne rien coller ou accrocher à son bagage. Sans quoi le risque de perte augmente, et avec lui celui de gâcher des vacances de rêve.

Au lieu de signes distinctifs à accrocher, on peut par contre se procurer une valise de couleur vive, jaune ou rose par exemple. Comme de nombreux voyageurs en possèdent des noires ou des grises, on devrait ainsi trouver rapidement celle que l'on cherche sur le tapis roulant.

Voici comment on traite les chaises roulantes dans les aéroports Vidéo: watson

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)