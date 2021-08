Divertissement

Quiz

Quiz: Quel type de musique est fait pour toi?



Quiz

Réponds à ces questions et on devinera quel type de musique tu écoutes Image: shutterstock

Que ce soit en boîte ou le matin dans le train, tout le monde écoute de la musique. Mais on n'a pas tous les mêmes goûts! Et si on te disait qu'on pouvait deviner à coup sûr ton genre préféré au moyen de ce quiz très sérieux?

Quiz 1. Sur quel support écoutes-tu de la musique? Sur mon lecteur vinyle Sur Radio Nostalgie Sur des grosses basses Avec le speaker de mon téléphone 2. Quelle coupe de cheveux choisirais-tu parmi celles ci-dessous? Shutterstock Shutterstock 3. A l'école, tu étais plutôt: Le racketteur Le racketté La star du village Je ne me rappelle plus c'était il y a trop longtemps 4. Quel phrase dirais-tu à ton crush? «Je t'emmène au vent» «T'as le regard qui tue» «Tout ce que j'ai besoin c'est de ton amour ce soir» «Bébé tu peux conduire ma voiture» 5. Tu arrives dans un bar, que commandes-tu? Un vodka-Redbull Un gin-tonic Un Bloody Mary Une bonne binch 6. Quel est ton remède contre la gueule de bois? Deux semaines de coma Un tour de scooter en Y Vomir c'est repartir Une petite pilule d'ecstasy 7. Tu es au restaurant. Quel plat choisirais-tu sur la carte? Une entrecôte saignante #fucklesvegans Un buddha bowl au quinoa Une bratwurst avec des frites, comme au stade Kebab tomate salade oignon avec sauce cocktail 8. Pour toi, l'habit de soirée idéal c'est: Shutterstock Mon blouson en cuir Shutterstock Mon maillot de l'OM Mes sandales - chaussettes Peu importe tant que c'est noir 9. Tu veux te remettre au sport. Lequel choisirais-tu? Le racket Fitness au Let's go La pétanque Courir sur la piste vita Résultat

Alors, quel est ton type de musique? Est-ce que tu l'écoutes vraiment? Dis-le-nous en commentaire!

