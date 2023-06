18 avis amusants qui montrent qu'un bon service n'est pas une évidence

La Toile est un monde impitoyable, surtout pour les entreprises et restaurants soumis au jugement drastique des avis Google. watson a repéré quelques pépites (d)évaluées à une étoile, et surtout, leurs justifications.

Le client est roi, certes - qui ne connaît pas le fameux dicton. Cependant, bien souvent, le roi n'est pas du tout satisfait du service qui lui est fourni. Et grâce à internet, il n'hésite pas à partager ses frustrations avec le monde entier.

Petit florilège de commentaires (très) spirituels sur des produits ou des établissements qui ont été notés d'une seule et obscure étoile. Yay !

Un commentaire qui tombe à plat.

«On m'a livré une balle dégonflée».

Il est pourtant indiqué dans la description du produit qu'il est livré non gonflé. Rappelez-vous les instructions de nos profs d'école: «Prière de lire les instructions jusqu'au bout!».

Un vrai drame.

«Tout le personnel de cuisine et les serveurs ont vu arriver le marchand de glaces et sont sortis en courant, me laissant seul dans le restaurant. Dix minutes plus tard, ils sont tous revenus avec un cornet glacé. Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit vraiment arrivé». - 1 étoile.

Un bon point, émanant d'une personne très observatrice.

«Il n'y avait pas de loups dans le film -_-» - 1 étoile.

Un tir d'étoile préventif.

«Je n'y suis jamais allé».

«Comment pouvez-vous nous donner une note de 1 étoile si vous n'êtes jamais venu dans notre restaurant?»

Un vrai fan.

«J'aurais mis 5 étoiles, mais ce n'est pas Fifa»

La «loi du moindre effort» illustrée.

«N'était pas assemblé quand j'ai ouvert le paquet». - 1 étoile

«Je suis outré. Jamais une telle chose ne m'était arrivée avec Lego auparavant. Ça dépasse les bornes. »

On dirait que quelqu'un aime beaucoup trop le bacon.

«Vous avez oublié de mettre ce p*tain de bacon dans mon McChicken. Je bouillonne de rage»

La guerre des plis.

image: reddit

«Aucun fer à repasser dans les chambres et il a fallu trois appels à la réception pour qu'un fer à repasser me soit envoyé. L'hôtel est génial, mais ce genre de détail gâche tout. On attend un peu plus d'un hôtel Marriott».



Attentes VS réalité.

A propos du film Iron Man: «Je pensais que le thème du film était l'haltérophilie».

Une comparaison très claire.

«La Croatie a plus de chances de devenir une puissance nucléaire que de voir cette application fonctionner. Son utilisation est pire que de s'essuyer les fesses avec du papier toilette sans double épaisseur.»

L'énergie des étoiles Google.

«Je suis médium professionnel depuis quinze ans et demi, et je suis donc TRÈS sensible à toutes les énergies qui nous entourent. Les formateurs étaient super et l'infrastructure propre, mais lorsque je suis entrée dans le studio, j'ai été littéralement ASSAILLIE par l'énergie sombre émise par Monica à la réception».

Certainement un message du «meilleur pote»...

A propos d'un club de strip-tease: «On pourrait croire que Lucifer en personne a envoyé ses chiens de l'enfer pour "performer" ici et aspirer la vie de leurs victimes sans méfiance. A peine entrés dans le bar, nous étions déjà entourés de cinq filles qui voulaient notre argent; nous n'étions même pas encore arrivés aux places assises. Aucune d'entre elles n'était ce qu'on appelle typiquement "séduisante". Elles étaient très agressives et mordantes. Nous étions là pour un enterrement de vie de garçon où normalement le futur marié doit se rendre compte de tout ce qu'il perd en se mariant. Quitte à ce qu'il se pose des questions. Après la visite de cet établissement, il se réjouira sans aucun doute de son mariage par rapport à cette dernière expérience. Je suppose que c'est une bonne chose.»

Parfois, un peu de contexte est nécessaire.

«Elle n'a pas voulu tenir compte de nos souhaits. Nous nous sentons vraiment rejetés. Nous cherchons ailleurs.»

«Je suis désolée si vous ne comprenez pas que je me sentirais très mal à l'aise si je devais célébrer votre mariage alors que vous et vos invités êtes complètement nus. Je ne mérite pas cette mauvaise évaluation».



L'évaluation:

«Ma femme ne l'utilise pas» - 1 étoile.

Le produit:

Règle numéro 1: ne jamais faire du shopping online bourré

«Les lits devraient ressembler à des lits: J'ai commandé ceci alors que j'étais bourré, parce que je pensais que c'était un sandwich géant à la glace».

La différence de prix sera certainement aussi difficile à digérer.

Pour ce client, une étoile était même de trop.

«JE NE RECOMMANDE PAS!!»

«Il y avait du poisson cru sur mes sushis, ça ne va pas du tout! Je ne recommande pas de venir ici. Le service est super, mais la nourriture est horrible et les sushis sont crus. Je vais informer l'inspecteur sanitaire».



La prochaine fois, une liste sur les demandes farfelues reçues par les services d'inspection sanitaire?

Et puis il y a tout simplement ceux qui n'ont pas compris Google et son principe de notation avec les étoiles.

«Mon magasin préféré, j'adore y faire mes achats» - 1 étoile.

Et bien sûr ...

Au sujet de watson: «Autrefois drôle. Aujourd'hui, c'est du mauvais journalisme. Ça devrait être interdit».

Pour nous consoler, on retient que l'internaute a tout de même apposé une étoile (╯°□°)╯︵ ┻━┻

