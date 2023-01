Ce rappeur romand a été validé par Pharrell Williams

D'après le média spécialisé, Tyler the Creator a commenté sur Instagram une publication d'une page fan de Pharrell Williams en écrivant: «varnish!». Il n'en fallait pas plus pour que les fans de l'artiste romand encensent le parcours de l'artiste âgé de 27 ans: «Varnish bientôt sur le toit du monde» , «Ça y est! Les étoiles s'alignent!», «G.O.A.T», peut-on y lire parmi la centaine de réactions.

Son plus grand rêve – et celui de tout le rap suisse – vient de se concrétiser. Dimanche, Varnish La Piscine a été aperçu dans un studio de musique en compagnie d'un poids lourd du hip-hop américain: Pharrell Williams .

Les adeptes du rap suisse sont en transe. Lundi, le Genevois Varnish La Piscine a été aperçu dans un studio aux côtés d'un des tauliers du rap américain et s'est vu applaudir par une autre pointure US du domaine. Cette percée introduit peut-être le début d'une nouvelle ère.

Les co-présidents du Met Gala 2023, cet événement mondain organisé par Anna Wintour à New York, sont Dua Lipa, Penelope Cruz, Michaela Coel et... un Helvète. Mais qui est-ce donc? Le suspense est entier.

Mais quelle star suisse va présider l'événement mode des reustas de l'année? On aurait bien voulu vous dire que c'est Pascal Couchepin (cœur sur toi, Pascal), mais il s'agit d'une célébrité un peu moins confidentielle, j'ai nommé Roger Federer. Il co-présidera le Met Gala qui se déroule le premier lundi du mois de mai au Metropolitan Museum à New York aux côtés de Dua Lipa, Penelope Cruz et Michaela Coel. Le quatuor accompagnera sur les marches du musée la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour. Leur rôle n'est pas très clair. Ce n'est pas le festival de Cannes, ils ne doivent pas choisir la plus belle tenue. Ils sont surtout là pour l'image du gala.